In Kanada: Italiener stehen stundenlang Schlange, um Nationaltrikots abzugeben

Kuriose Aktion im Gastgeberland: Kanada hat wenige Wochen vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft um die Unterstützung der italienischstämmigen Bevölkerung geworben. Der kanadische Verband lud am Samstag in einem kleinen Café in Torontos Stadtteil „Little Italy“ Italiener dazu ein, ihr traditionelles Blau oder Weiß gegen das rote Heimtrikot der Ahornblätter zu tauschen.

„Der Fußball in Kanada wurde von Generationen von Spielern, Fans und Gemeinschaften aufgebaut, darunter auch italienische Kanadier, die geholfen haben, die Leidenschaft für unser Spiel zum Leben zu erwecken“, sagte Paulo Senra, Kommunikationschef von Canada Soccer. „Wir wollen, dass jeder Kanadier – unabhängig von seinen historischen Loyalitäten – sich der Dynamik rund um unsere Männer-Nationalmannschaft anschließt, denn dieses Mal ist es Kanada.“

Italiener sollen in Kanada den Gastgeber unterstützen

Hintergrund der Aktion war das erneute Scheitern der Italiener in den Playoffs: Nach der bitteren Pleite gegen Bosnien-Herzegowina (1:4 nach Elfmeterschießen) verpasst der viermalige Weltmeister zum dritten Mal in Folge die WM – und damit auch das Duell mit Kanada in der Gruppe B. Nach Angaben der Volkszählung von 2021 leben rund 1,5 Millionen Menschen italienischer Herkunft in Kanada, mehr als 80 Prozent davon in Ontario und Québec.

Und so standen am Samstag italienischstämmige Staatsbürger stundenlang Schlange, um ihre blauen oder weißen Italien-Trikots abzugeben. Im „Tausch“ erhielten sie das neue rote Heimtrikot Kanadas, durften ihre originalen Jerseys der Azzurri jedoch behalten.

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Kanada richtet das XXL-Turnier zusammen mit den USA und Mexiko aus. Neben Kanada und Bosnien-Herzegowina spielen in der Gruppe B noch Katar und die Schweiz. (sid/dj)