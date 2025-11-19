„Er lächelt von oben“: Liverpool-Star mit emotionaler Botschaft nach WM-Quali

Andy Robertson wurde nach dem Abklingen des ersten tosenden Jubels ganz emotional. „Ich habe meinen Kumpel Diogo Jota den ganzen Tag nicht aus dem Kopf bekommen“, sagte der Kapitän der schottischen Fußball-Nationalmannschaft nach dem dramatischen 4:2 (1:0) im „WM-Endspiel“ gegen Dänemark.

Schottland fährt erstmals seit 1998 zur WM, Andy Robertson fährt zur WM – Diogo Jota nicht. Robertsons portugiesischer Teamkollege beim FC Liverpool war im Juli bei einem Auto-Unfall ums Leben gekommen. „Wir haben so viel über diese Weltmeisterschaft gesprochen. Ich weiß, dass er mich von da oben heute anlächelt“, sagte Robertson.

Schottland nach WM-Quali in Ekstase

Für das Spiel an sich gab es kaum angemessene Worte, es hatte in Glasgow mit einem Fallrückzieher-Tor von Scott McTominay (3.) schon spektakulär begonnen. Kieran Tierney (90.+3), Schütze des 3:2, werde „in seinem ganzen Leben keinen Drink mehr in Schottland bezahlen“, rief der TV-Kommentator. Anschließend traf Kenny McLean (90.+9) noch von der Mittellinie aus, die Ekstase war perfekt.

„Wir kämpfen einfach immer weiter, auch in solch einem verrückten Match“, betonte Robertson. „Das ist einer der besten Abende meines Lebens.“ (sid/fwe)