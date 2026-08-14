Albert Riera hat einen neuen Job. Der Trainer, der bei Eintracht Frankfurt polarisiert hatte und schließlich entlassen wurde, übernimmt Roter Stern Belgrad.

Drei Monate nach seinem geräuschvollen Rauswurf bei Eintracht Frankfurt hat Trainer Albert Riera einen neuen Job gefunden. Der Spanier übernimmt den serbischen Fußball-Rekordmeister Roter Stern Belgrad, das gab der Klub am Freitag bekannt.

Riera erhält einen Vertrag über zwei Jahre und tritt die Nachfolge von Dejan Stanković an, der mit Belgrad in dieser Woche in der Champions-League-Qualifikation gegen Hapoel Beer Sheva gescheitert und im Anschluss zurückgetreten war.

Riera sorgte mit Äußerungen für Schlagzeilen

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Riera hatte die Frankfurter Anfang Februar nach der Freistellung des langjährigen Erfolgstrainers Dino Toppmöller übernommen. Der frühere Liverpool-Profi war in seiner Eintracht-Zeit regelmäßig mit skurrilen Äußerungen in Pressekonferenzen aufgefallen, er musste nach Platz acht am Saisonende gehen. Neben sportlichen Defiziten wurden dem Exzentriker interne Unstimmigkeiten zur Last gelegt.Später trat er gegen seinen Ex-Klub nach, an seinen früheren Spielern ließ Riera kein gutes Haar. „Es liegt nicht daran, dass Frankfurt schlechte Spieler hat, ganz im Gegenteil“, sagte der 44-Jährige im Juni über seine erfolglose Zeit am Main: „Aber es gibt keinen einzigen Spieler in dieser Mannschaft, den ich für mein nächstes Projekt mitnehmen würde.“ (mp/sid)