„In allen Bereichen versagt“: Xabi Alonso kassiert heftige Klatsche mit Real Madrid

Bitterer Abend für Real Madrid: Im Stadtderby gegen Atlético hat der Rekordmeister eine deutliche 2:5-Niederlage kassiert – und dabei Schwächen offenbart, die man bei den Königlichen lange nicht gesehen hat. Für Trainer Xabi Alonso ist es die erste Pleite seit seinem Amtsantritt.

Von Beginn an setzte Atlético Madrid im heimischen Metropolitano die Tonlage: Robin Le Normand köpfte nach einer perfekten Flanke von Giuliano Simeone zur Führung ein (14.). Real schlug zunächst zurück: Superstar Kylian Mbappé traf nach Zuspiel von Arda Güler zum 1:1 (25.), Güler selbst drehte die Partie mit dem 2:1 (36.). Doch Atlético blieb dran – und Alexander Sørloth köpfte kurz vor der Pause verdient zum 2:2-Ausgleich (45.+3).

Real Madrid bricht in der zweiten Halbzeit völlig ein

Nach dem Seitenwechsel erlebte Real einen Einbruch. Julián Álvarez traf per Foulelfmeter (51.) und erhöhte später mit einem sehenswerten Freistoß auf 4:2 (63.). In der Nachspielzeit sorgte Antoine Griezmann für den Endstand (90.+3). Atlético dominierte Tempo, Intensität und Zielstrebigkeit – Real wirkte überfordert und phasenweise orientierungslos.

Nach der Partie zeigte sich Xabi Alonso selbstkritisch. „Wir haben in allen Bereichen versagt“, sagte der Real-Trainer. Er sprach von einem „schmerzhaften, aber notwendigen Rückschlag“, aus dem die Mannschaft lernen müsse. Nach zuvor sechs Siegen in der Liga und einem Erfolg in der Champions League ist die Pleite der erste große Dämpfer unter seiner Regie.

Die Kritik in Spanien fiel entsprechend deutlich aus. Die Sportzeitung „Marca“ urteilte: „Das war eines der schlechtesten Spiele von Real Madrid in den vergangenen Jahren.“ Auch „AS“ analysierte schonungslos: „Real hat sich vor seinem Rivalen völlig entblößt.“

Beide Blätter kritisieren vor allem die fehlende Reaktion nach dem Rückstand und das Fehlen einer klaren Spielidee. Real habe „Tempo, Struktur und Charakter vermissen lassen“. (fa/dpa)