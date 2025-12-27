Im Trikot: Darum tauchte Mbappé plötzlich beim Afrika-Cup auf

Gastgeber Marokko hat beim Afrika-Cup den vorzeitigen Achtelfinaleinzug verpasst. Ohne Starspieler Achraf Hakimi von Paris Saint-Germain, der nach seiner Knöchelverletzung aus dem Champions-League-Duell mit Bayern München im November weiter nicht fit ist, kam der Mitfavorit in Rabat gegen Mali nicht über ein 1:1 hinaus.

Vor den Augen von Frankreichs Weltmeister-Kapitän Kylian Mbappé, der auf der Tribüne ein Trikot seines Freundes Hakimi trug, brachte Brahim Diaz von Real Madrid (45.+5) den WM-Vierten von 2022 per Handelfmeter in Führung. In einem umkämpften Afrika-Cup-Duell kam Mali aber ebenfalls vom Punkt durch Lassine Sinayoko zum Ausgleich (64.).

Afrika-Cup: Mitfavorit Marokko ist noch nicht weiter

Bei Marokko wurden die Bundesligaprofis Bilal El Khannouss (Stuttgart) und Eliesse Ben Seghir (Leverkusen) in der Schlussphase im Stade Prince-Moulay-Abdellah eingewechselt. Trotz eines deutlichen Chancenplus fiel der Siegtreffer der „Löwen vom Atlas“ nicht mehr.

MOPO Die WochenMOPO – dieses Mal schon am Dienstag und überall, wo es Zeitungen gibt!

Zu Weihnachten mit einer extra-dicken Ausgabe auf 128 Seiten – u.a. mit diesen Themen: 100 Fragen für Hamburg-Kenner: Das MOPO-Mega-Quiz für alle Vollblut-Hanseaten

Das MOPO-Mega-Quiz für alle Vollblut-Hanseaten Glaube: Warum MOPO-Reporterin Katharina Langenbach (33) noch Mitglied in der Kirche ist

Warum MOPO-Reporterin Katharina Langenbach (33) noch Mitglied in der Kirche ist Stadtplanung: Oberbaudirektor Franz-Josef Höing will Hochhäuser an den Magistralen errichten

Oberbaudirektor Franz-Josef Höing will Hochhäuser an den Magistralen errichten Popstar im Interview: Johannes Oerding über Vorsätze, Speckröllchen und Hamburger Fußball

Johannes Oerding über Vorsätze, Speckröllchen und Hamburger Fußball Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 20 Seiten Sport: HSV und St. Pauli vor spannenden Wintertransfers

HSV und St. Pauli vor spannenden Wintertransfers 34 Seiten Plan 7: Hamburgs erstes Porridge-Café sowie Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Hamburgs erstes Porridge-Café sowie Ausgeh-Tipps für jeden Tag Mit dem TV-Programm für Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage – und mit dem „Schöne Bescherung“-Gewinnspiel

Im anderen Spiel der Afrika-Cup-Gruppe A trennten sich Sambia, letzter Gruppengegner Marokkos am Montag, und die Komoren 0:0. Mali und Sambia liegen zwei Punkte hinter den Nordafrikanern, die Komoren haben einen Zähler.

Am Nachmittag hatte Ägypten um Liverpool-Star Mohamed Salah in Gruppe B das vorzeitige Weiterkommen durch ein 1:0 gegen Südafrika perfekt gemacht. Salah traf per Foulelfmeter entscheidend.