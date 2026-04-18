Im Sky-Interview nach dem Spiel: Bundesliga-Star bricht in Tränen aus

Der Druck im Abstiegskampf, dazu das besondere Jubiläum – nach dem erlösenden Erfolg des VfL Wolfsburg übermannten Maximilian Arnold die Emotionen. Zunächst bezeichnete der Kapitän der Wölfe das 2:1 (1:0) bei Union Berlin als „brutal wichtig“, bei der Frage nach seinem 400. Bundesliga-Spiel kamen ihm dann die Tränen.

„Es fällt mir richtig schwer, die richtigen Worte zu finden. In den letzten Wochen haben wir nur auf die Fresse bekommen“, sagte der 31-Jährige, der 2009 zum VfL gekommen war, über das Spiel bei Sky. Der VfL stehe als Tabellenvorletzter „mit dem Rücken zur Wand“, deshalb sei er „sehr stolz“ auf den ersten Sieg nach zwölf Spielen ohne Erfolg.

Maximilian Arnold richtet Dank an seine Frau

Und das 400. Ligaspiel im Wolfsburger Trikot? Arnold überlegte lange. Es sei „brutal“, sagte die Identifikationsfigur, er atmete tief durch und wischte sich eine Träne aus dem Auge. „Schon besonders, ja“, sagte der sichtlich angefasste Anführer des VfL. „Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte alle genossen, das stimmt nicht.“

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Arnold blieb emotional und richtete einen Dank an seine Frau. Sie sei die wichtigste Person in all den Jahren gewesen. „Ich bin nicht ganz einfach zu Hause. Und sie nimmt mich so, wie ich bin. Sie ist mein Fels in der Brandung“, sagte Arnold. „Sie nimmt mich so, wie ich bin. Und ich bin schon schwierig zu Hause.“ (mp/sid)