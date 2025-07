Im Poker um Woltemade zweimal abgeblitzt: Die Bayern ziehen ihre Konsequenzen

Im Wechselpoker um Stürmer Woltemade ist der FC Bayern mit zwei Ablöseangeboten beim VfB Stuttgart abgeblitzt. Vor einer weiteren Offerte sucht der Meister nun offenbar das persönliche Gespräch.

Im Transferpoker um Jung-Nationalspieler Nick Woltemade will Meister FC Bayern München laut einem Medienbericht kein weiteres schriftliches Angebot abgeben, ehe der VfB Stuttgart nicht zu einem persönlichen Gespräch bereit ist. Wie die „Bild“ berichtet, sind Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und Sportvorstand Max Eberl derzeit nicht bereit, eine dritte Offerte an den DFB-Pokalsieger zu schicken.

Bayern hatten zuletzt 55 Millionen Euro geboten

Woltemades Berater Danny Bachmann hatte am Freitag bestätigt, dass der Rekordmeister zuletzt 55 Millionen Euro für den 23-Jährigen geboten hatte. Laut Medienberichten ging es dabei um eine Ablöse in Höhe von 50 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an möglichen Bonus-Zahlungen. Zuvor sollen die Bayern bei einem ersten Versuch 40 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Boni geboten haben.

Nun wollen die Bayern-Verantwortlichen offenbar erst persönlich mit der VfB-Führung sprechen, ehe sie ein weiteres Transfergebot abgeben. VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle hatte jedoch kürzlich erklärt, die Schwaben würden sich mit einem Interessenten erst an einen Tisch setzen, „wenn ein Verein etwas Außergewöhnliches“ vorhabe. Dabei sollen die Stuttgarter an einen Betrag von mindestens 65 Millionen Euro denken.

U21-Vize-Europameister Woltemade war im vergangenen Sommer ablösefrei von Werder Bremen zum künftigen Europa-League-Teilnehmer gewechselt. Beim VfB hat er einen Vertrag bis 30. Juni 2028 – ohne Ausstiegsklausel. Anfang Juni hatte er im Halbfinale der Nations League gegen Portugal sein Debüt in der deutschen A-Nationalmannschaft gefeiert. (dpa/mp)