Das Herz! Ältester Nationaltrainer der Welt muss nach WM-Quali-Spiel ins Krankenhaus

Große Sorgen um den ältesten Nationaltrainer der Fußball-Geschichte: Mircea Lucescu (80) ist zwei Tage vor dem Testspiel des rumänischen Nationalteams in der Slowakei mit Herzproblemen in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Rumäniens Verband bemühte sich daraufhin um eine Absage der Partie am Dienstag in Bratislava, nach eigenen Angaben aber ohne Erfolg.

Rumäniens Nationaltrainer Mircea Lucescu im Krankenhaus

Lucescu habe sich vor dem Training am Sonntag unwohl gefühlt, teilte der Verband mit: „Das rasche Eingreifen des medizinischen Personals ermöglichte es, den Trainer schnell zu stabilisieren.“ Lucescu sei stabil, werde aber in einem Krankenhaus in Bukarest überwacht. Die Spieler seien „von dem Geschehen betroffen“, am Dienstag wird Ionel Gane die Mannschaft betreuen.

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Lucescu hatte am vergangenen Donnerstag mit 80 Jahren und 240 Tagen beim WM-Playoff-Halbfinale in der Türkei auf der Bank gesessen, damit brach er den Altersrekord von Otto Pfister. Durch das 0:1 platzten aber die Träume von einer WM-Teilnahme.

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„Il Luce“ trainierte sein Heimatland bereits von 1981 bis 1986, auch Sohn Razvan (2009 bis 2011) hatte das Amt schon inne. Als der Verband 2024 Lucescu erneut zum Chef machte, zögerte der damals 79-Jährige nicht lange. Zuletzt gab es allerdings Sorgen um seine Gesundheit. Anfang des Jahres war Lucescu mehrfach im Krankenhaus, 2025 hatte er über Herzprobleme geklagt. (kk/sid)