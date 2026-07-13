Der ehemalige argentinische Nationalspieler tritt sein Amt bei RB mit grooßen Ambitionen an. Er will in der Bundesliga mit Leipzig „näher an Bayern heranrücken“.

Martín Demichelis, neuer Trainer von RB Leipzig, geht ambitioniert in seine Mission bei den Sachsen.

„Im Fußball ist alles möglich. Bei Bayern müssen wir ehrlich sein: Wir müssen uns nicht mit Bayern messen. Aber unser Ziel ist immer, uns zu verbessern und näher an Bayern heranzurücken“, sagte der Argentinier bei seiner Vorstellung am Montag.

Demichelis ist Werner-Nachfolger in Leipzig

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Unser Ziel ist immer, uns zu verbessern und näher an Bayern heranzurücken. Martín Demichelis

Die abgelaufene Saison hatte Leipzig auf Tabellenplatz drei abgeschlossen und war damit nach einem Jahr ohne Europapokal in die Champions League zurückgekehrt. Trotzdem musste Coach Ole Werner nach nur einer Spielzeit im Amt für Demichelis Platz machen, der einst von 2003 bis 2010 für Rekordmeister Bayern München gespielt hatte.

„Wir sind zurück in der Champions League. Aber ich glaube, wir sind noch lange nicht da, wo wir sein wollen – weder die einzelnen Spieler noch wir als Klub. Wir haben große Ambitionen. Diesen wollen wir Schritt für Schritt gerecht werden“, sagte Leipzigs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer. Die Klubführung sei Werner und seinem Team „sehr dankbar, dass sie den Umbruch in einen Aufbruch verwandelt haben.“ Nun beginne jedoch „eine neue Zeitrechnung.“

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Eine deutsche Meisterschaft war den Sachsen bislang verwehrt geblieben, 2022 und 2023 gewann der Verein den DFB-Pokal. Auch jener Wettbewerb, so Demichelis, sei ein Ansporn: „Wir haben den Pokal schon zweimal gewonnen. Okay, wir werden versuchen, ihn zum dritten Mal zu holen.“ Als Spieler war der frühere Innenverteidiger mit Bayern je viermal Meister und Pokalsieger geworden. (sid/mkw)