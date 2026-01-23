Im Borat-Outfit im Stadion: Belgische Fans in Kasachstan verhaftet

Weil sie sich während der Champions-League-Partie zwischen Qairat Almaty und Club Brügge (1:4) am Dienstag auf der Tribüne im Look der Filmfigur Borat präsentierten, sind drei belgische Fußballfans am Donnerstag in Kasachstan zu je fünf Tagen Haft verurteilt worden. Dies teilte ein Gericht in der Hauptstadt Astana mit. Begründet wurde das Urteil mit „Verstößen gegen die öffentliche Ordnung.“

Wie ein im kasachischen Fernsehen ausgestrahltes Video zeigt, trugen die drei offenbar angetrunkenen Fans auf der Tribüne die charakteristischen grünen Mankinis, die durch den 2006 veröffentlichten Film Borat des Komikers Sacha Baron Cohen bekannt geworden waren.

Brügge-Fans im Borat-Mankini

„Während sie betrunken auf der Tribüne der Astana Arena waren, zogen S., D. und N. ihre Kleidung aus, blieben in ihrer Unterwäsche und sangen, um Aufmerksamkeit zu erregen, wodurch sie die öffentliche Ordnung störten“, erklärte das Gericht.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In Kasachstan sind Witze über die Figur Borat verpönt, da die Komödie das zentralasiatische Land als rückständig darstellt. Bereits 2024 war bei einem Conference-League-Spiel des FC Astana eine Flagge mit einem Borat-Motiv von einem Chelsea-Fan beschlagnahmt worden.

Das könnte Sie auch interessieren: Transfer-Sensation perfekt! Torjäger Dzeko (39) ist von Schalke „beeindruckt“

Zumindest sportlich hatten die Supporter von Brügge Grund zu feiern. Mit einem 4:1-Sieg erspielten sich wichtige Punkte in der Königsklasse. Mit sieben Punkten und Platz 27 stehen sie aktuell einen Punkt hinter den Playoff-Plätzen. Im letzten Hinrundenspiel der Champions-League-Saison treffen sie dann auf Olympique Marseille. (sid/lam)