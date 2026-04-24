Im Ausland: Ex-Dortmund-Trainer Terzic soll neuen Klub gefunden haben

Der frühere Dortmunder Coach Edin Terzic kehrt offenbar auf die Trainerbank zurück. Wie mehrere spanische Medien am Donnerstagabend übereinstimmend berichten, soll der 43-Jährige zur kommenden Saison den spanischen Erstligisten Athletic Bilbao übernehmen. Trainer Ernesto Valverde verlässt die Basken im Sommer.

Nach der Niederlage im Champions-League-Finale 2024 gegen Real Madrid (0:2) hatte Terzic bei Borussia Dortmund aufgehört. Zuletzt arbeitete er als TV-Experte und wurde immer wieder mit Klubs in Verbindung gebracht, die einen Trainer suchten. Bei Bilbao soll Terzic Medienberichten zufolge bereits in die Entscheidungen für die kommende Saison eingebunden sein.

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Der gebürtige Sauerländer kam 2010 als Jugendcoach zum BVB. Nach Stationen als Assistent bei Besiktas Istanbul und West Ham United kehrte er 2018 als Co-Trainer von Lucien Favre nach Dortmund zurück, nach dessen Entlassung übernahm er das Team als Chefcoach und gewann 2021 den DFB-Pokal. Danach verpflichtete der BVB Marco Rose, zur Saison 2022/23 startete Terzic seine zweite Amtszeit. (sid)