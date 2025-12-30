Im Februar wird er 59: Japanischer Profi-Fußballer spielt immer weiter

„King Kazu“ will noch immer nicht abdanken: Kazuyoshi Miura, ältester Fußball-Profi der Welt, setzt seine jahrzehntelange Spielerkarriere fort und wechselt auf Leihbasis zum japanischen Drittligisten Fukushima United. Dies gab sein neuer Klub bekannt.

Miura wird im Februar 59 Jahre alt. „Meine Leidenschaft für den Fußball hat sich nicht verändert, egal wie alt ich werde“, sagte der ehemalige japanische Nationalspieler: „Lasst uns gemeinsam Geschichte schreiben!“

Miura geht in seine 41. Saison

Miura steht seit 2005 beim Erstligisten Yokohama FC unter Vertrag und wurde in den vergangenen Jahren immer wieder verliehen, zuletzt an den Viertligisten Atletico Suzuka. Dort bestritt er sieben Spiele, nun geht er in seine 41. Saison. Der Fan-Liebling will wohl bis zu seinem 60. Geburtstag spielen.

Er verspreche allen Spielern, Trainern, Fans, Sponsoren von Fukushima United und den Menschen in der Region, „dass ich alles geben werde, um einen Beitrag zu leisten“. Zuvor hatte der 58-Jährige bereits bei Vereinen in Brasilien, Japan, Italien, Kroatien, Australien und Portugal gespielt. Miura war 1982 aus Japan nach Brasilien gezogen und debütierte vier Jahre später beim FC Santos.

2020 brach er den Altersrekord der japanischen J-League, als er mit 53 Jahren, sechs Monaten und 28 Tagen in der Startelf von Yokohama stand. 2017 erzielte Miura als ältester Torschütze einen Treffer in einem Profispiel. Für die Nationalmannschaft kam Miura zwischen 1990 und 2000 in 89 Partien zum Einsatz und erzielte dabei 55 Tore. (sid/hmg)