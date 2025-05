Real oder Bayern? Zu diesem Wechsel rät Lothar Matthäus Florian Wirtz

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus rät Florian Wirtz zu einem Verbleib in der Fußball-Bundesliga. „Ich weiß nicht, ob sich Wirtz bereit fühlt fürs Ausland. Ich würde ihm nochmal zwei bis drei Jahre in Deutschland empfehlen“, sagte Matthäus im Interview mit RTL/ntv. Der Ausnahmekönner von Bayer Leverkusen ist heiß umworben, mit Blick auf die WM 2026 sei es vorher „vielleicht nicht unbedingt das Ideale, wenn er mit dem Druck von Real Madrid und einer fremden Sprache konfrontiert wird“, so Matthäus.

Wirtz besitzt im Rheinland noch einen Vertrag bis 2027, der 22-Jährige wird aber mit einem Wechsel zu einem Topklub in Verbindung gebracht. Neben dem FC Bayern sollen auch der FC Liverpool und Real Madrid an Wirtz interessiert sein. Bei den Königlichen könnte er Trainer Xabi Alonso folgen, der höchstwahrscheinlich Nachfolger von Carlo Ancelotti wird.

Matthäus: „Ich würde ihm raten, in Deutschland zu bleiben“

Aus Sicht von Matthäus der falsche Schritt. „Ich würde ihm raten, in Deutschland zu bleiben. Wenn er nicht in Leverkusen bleiben will, soll er sich dem FC Bayern anschließen“, sagte Matthäus: „Aber es ist auch internationale Konkurrenz da, die vielleicht wirtschaftlich besser aufgestellt ist. Er muss und wird eine Entscheidung treffen, aber er soll sie aus Überzeugung treffen.“ (sid/vb)