„Ich liebe den FC Bayern”: DFB-Star denkt nicht an Abschied aus München

Nach einer starken Saison sieht der deutsche Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka seine Zukunft weiterhin bei Bayern München. „Ich plane nicht, den Verein zu verlassen. Warum auch? Mein Plan ist es definitiv, nächste Saison beim FC Bayern zu spielen“, sagte der 30-Jährige, dessen Vertrag im Sommer 2026 ausläuft, der Welt am Sonntag.

Bei den Bayern hatte Goretzka bereits als Verkaufskandidat gegolten, sie hatten ihm mitgeteilt, dass er möglicherweise wenig Spielzeit haben werde. Der Mittelfeldspieler kämpfte sich jedoch zurück, absolvierte unter Trainer Vincent Kompany 40 Pflichtspiele und feierte sein Comeback in der Nationalmannschaft.

Goretzka betont seine Bindung zu Stadt und Klub

„Ich fühle mich im Verein, in der Stadt pudelwohl. Ich liebe den FC Bayern, die Menschen hier, meine Mannschaftskameraden. Wir haben einen super Haufen zusammen“, sagte Goretzka: „Der Verein hat es verdient, dass wir Titel holen. Wir sind wieder auf dem Weg, dass etwas Großes entstehen kann. Ich sehe mich definitiv als Teil davon.“

Sollten die Verantwortlichen ihm einen neuen Vertrag anbieten, „dann würde ich mir das auf jeden Fall anhören”, sagte Goretzka: „Verträge sind irgendwo eine Belohnung.“

Goretzka suchte das Gespräch mit Nagelsmann

Goretzka war von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht für die Heim-EM berufen worden. Der 30-Jährige beantwortete die Frage, ob dies die „größte Enttäuschung“ seiner Karriere gewesen sei mit einem „Ja“. Bevor er von Nagelsmann erneut nominiert wurde, habe es ein Gespräch gegeben. „Ich habe das gar nicht eingefordert, aber es war ja klar, dass das nötig ist. Nach all dem, was war, konnten wir nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen“, sagte Goretzka.

Trotz der schwierigen Phase hätte er nicht gezweifelt, dank seines Vaters, seiner Mutter und guter Freunde habe er sich „nie allein gefühlt“. Ein wichtiger Unterstützer sei zudem Uli Hoeneß. „Er hat ein sehr gutes Gespür dafür, wann er sich bei den Spielern melden kann und sollte“, so der Nationalspieler:„Ich hatte mit ihm sehr viele wichtige Gespräche. Uli Hoeneß war immer für mich da.“(sid/abl)