„Ich hoffe natürlich“: Denkt Nagelsmann bei einem BVB-Star um?

Nach seinem starken Auftritt beim 4:0 (3:0) von Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg hat Flügelspieler Maximilian Beier seine Ambitionen auf die WM unterstrichen. „Ich gebe weiterhin mein Bestes und hoffe natürlich, dass ich dabei bin“, sagte der 23-Jährige am Sonntag. Denkt Julian Nagelsmann bei Beier jetzt um?

Bei den jüngsten Länderspielen in der Schweiz und gegen Ghana hatte der Bundestrainer auf den Dortmunder Profi verzichtet. Dafür hatte BVB-Trainer Niko Kovac wenig Verständnis gezeigt. „Ich glaube daran, dass er zur WM fährt. Denn so etwas brauchen wir bei einer WM“, sagte Kovac mit Blick auf die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli).

Maximilian Beier spielte für Dortmund auf dem Flügel

Beier hatte gegen Freiburg in der achten Minute das 1:0 erzielt, in Kovacs System spielte er auf der linken Außenbahn. „Das macht schon Spaß, ist aber sehr anstrengend, weil man vor- und zurücklaufen muss“, sagte Beier, der in der Offensive vielseitig einsetzbar ist: „Defensiv noch leichte Probleme, aber offensiv läuft es ganz gut.“

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Bislang bringt Beier es beim DFB auf 7 A-Länderspiele, blieb dabei aber ohne Scorer. (sid/dj)