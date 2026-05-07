„Ich habe zehn Minuten geweint“: Süle fällt Karriere-Entscheidung

Ex-Nationalspieler Niklas Süle beendet nach der Saison seine aktive Laufbahn. Dies kündigte der 30 Jahre alte Abwehrspieler von Borussia Dortmund im Podcast „Spielmacher“ von 360Media an.

„Ich möchte bekanntgeben, dass ich meine Karriere im Sommer beenden werde“, sagte Süle, dessen Vertrag beim BVB am 30. Juni ausläuft. Der momentan verletzte Innenverteidiger hat bislang 299 Bundesligapartien bestritten und absolvierte 49 Länderspiele.

BVB-Profi Süle beendet nach der Saison seine Laufbahn

Den Gedanken, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen, hatte Süle nach eigener Aussage bereits länger. Der endgültige Entschluss fiel nach dem Spiel Mitte April bei seinem Ex-Klub TSG Hoffenheim (1:2), in dem er sich am Knie verletzte. Süle war im Sommer 2022 von Bayern München zu Borussia Dortmund gewechselt. Für den BVB absolvierte der Verteidiger bislang 109 Pflichtspiele und erzielte drei Tore.

BVB-Verteidiger Niklas Süle musste in Hoffenheim verletzt vom Platz. imago/RHR-Foto BVB-Verteidiger Niklas Süle musste in Hoffenheim verletzt vom Platz.

BVB-Coach Niko Kovac hofft, den Ex-DFB-Star im Saisonfinale noch mal einsetzen zu können, vielleicht schon an diesem Freitag (20.30 Uhr) gegen Frankfurt – wenn es Süles Knie zulässt. „Was ich empfunden habe, als unser Doc in der Kabine in Hoffenheim den Schubladentest gemacht hat, den Physio anschaute und den Kopf schüttelte, der Physio es ebenfalls gemacht und auch keinen Anschlag gemerkt hat, da bin ich in die Dusche und habe zehn Minuten geweint“, sagte Süle.

Glück im Unglück – kein dritter Kreuzbandriss

Die Angst vor einem dritten Kreuzbandriss habe ihn stark belastet. Nach dem MRT und der Entwarnung sei für ihn „zu tausend Prozent klar“ gewesen, „dass es vorbei ist“.

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Besonders emotional sei für ihn die Beinahe-Meisterschaft in seiner ersten Saison für Dortmund gewesen. „Das war einer der krassesten Momente vor dem Mainz-Spiel, den ich überhaupt hatte“, sagte Süle über den letzten Spieltag der Saison 2022/23. Mit Dortmund erreichte Süle in seiner zweiten Saison zudem das Champions-League-Finale. (sid/mp)