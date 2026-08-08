Der Weltmeister will einen erneuten Fehlstart des Clubs in die Saison verhindern. Die Euphorie der Fans ist derweil ungebrochen.

Trainer Miroslav Klose und Justin von der Hitz klatschen nach dem Testspiel gegen Palermo FC. IMAGO / Zink

Trainer Miroslav Klose vom 1. FC Nürnberg will in seiner dritten Saison mit dem Zweitligisten einen erneuten Fehlstart verhindern und auch weiter an sich selbst arbeiten.

„Es ist völlig normal, dass es Dinge gibt, die ich persönlich besser machen kann. Es ist mein Ehrgeiz, aus den Fehlern, die auch ich gemacht habe, zu lernen“, sagte der Weltmeister von 2014 vor dem Saisonstart am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Dynamo Dresden.

In seinen ersten beiden Spielzeiten als Trainer des Club belegte Klose die Plätze zehn sowie acht in der Abschlusstabelle. Beide Male aber war er mit seiner jeweils nahezu runderneuerten Mannschaft sehr schlecht gestartet. „Das soll sich nicht wiederholen“, betonte Klose, der im Herbst 2024 und 2025 jeweils auch selbst in die Kritik geraten war.

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Klose startet mit Nürnberg gegen Dresden

Ich bin glücklich, dass die Jungs Saisonziele formulieren. Miroslav Klose

Einige Spieler des neunmaligen deutschen Meisters haben nun sogar den Kampf um den Aufstieg als Saisonziel ausgegeben. Von derlei Aussagen hielt sich Klose fern. Für ihn sei „wichtig“, sagte er, „dass wir gut in die Saison starten und von Spiel zu Spiel gehen“, alles andere sei ohnehin „unberechenbar“.

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Allerdings, ergänzte Klose, sei er auch „genauso selbstbewusst wie meine Spieler und sehr ehrgeizig, ich bin glücklich, dass die Jungs Saisonziele formulieren.“

Der Begeisterung der Anhänger hat auch das achte Jahr nacheinander in der 2. Liga nicht abgenommen: Der Club hat bislang mehr als 20.500 Dauerkarten verkauft.

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„Für uns ist das ein riesen Pluspunkt, dass wir die Fans mitnehmen können, die Euphorie ist riesengroß“, stellte Klose fest, betonte aber auch: „Ab Sonntag ist Druck da, ab Sonntag müssen wir. Ich bin zuversichtlich, dass wir das gut machen.“(sid/mkw)