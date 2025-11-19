„Ich finde das geil“: Was zwei DFB-Stars an Nagelsmann schätzen

Die deutschen Fußball-Nationalspieler Nick Woltemade und Jonathan Tah haben ein Hohelied auf die Methoden von Bundestrainer Julian Nagelsmann gesungen. „Dass Julian nur eine einzige Einheit ‘hinrotzt’, habe ich noch nicht erlebt. Jede Minute wird intensiv genutzt, alles ist durchdacht. Er ist total detailliert“, sagte Woltemade dem Magazin 11Freunde und ergänzte: „Ich finde das geil.“

Der Newcastle-Stürmer weiter: „Durch sein Training kommst du nur, wenn du den Kopf einschaltest.“ Mit ihm habe Nagelsmann „sehr viel mit Videosessions“ gearbeitet, berichtete der 23-Jährige und erzählte: „Zweimal saßen wir allein im Videoraum, und er hat mir haargenau gezeigt, welche Aufgaben ich habe. Es ist anspruchsvoll, auf jeden Fall.“

Tah (29) fügte im selben Interview an, dass Nagelsmann versuche, „dich mit unterschiedlichen Reizen auch gedanklich stark zu fordern“. Der Vorteil dieser Methode: Im Spiel fühle sich danach „vieles vergleichsweise leicht an“.

Nagelsmann will attraktiven Fußball spielen lassen

Zu Nagelsmanns Zielen gehöre es, attraktiv spielen zu lassen, wie Woltemade meinte. „Der Trainer will, dass wir den Ball flach spielen, oft die Positionen wechseln und den Ball in den Fuß bekommen. Er arbeitet viel mit entgegengesetzten Läufen, um Räume zu schaffen. Das ist genau das, was ich für mein Spiel brauche.“

Das könnte Sie auch interessieren: Es geht um den überraschenden HSV-Chef: Polzin ordnet DFB-Idee ein

Und das, was bei der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada zum Erfolg führen kann? „Die Fans gehen dort ins Stadion, um entertaint zu werden“, sagte Woltemade und ergänzte nach kurzem Überlegen: „Das bekommen wir hin.“ (sid/fwe)