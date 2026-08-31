Ein Doppelpack von Paris Brunner beschert der AS Monaco nicht nur den zweiten Sieg im zweiten Ligaspiel. Vor dem Duell mit PSG führt Monaco sogar die Tabelle an.

Nach ein wenig Anlaufzeit scheint der ehemalige U17-Weltmeister Paris Brunner bei der AS Monaco in Fahrt zu kommen. „Ich bin überglücklich und fühle mich nach meinen beiden Toren voller Selbstvertrauen“, sagte der 20-Jährige, nachdem er sein Team am Sonntagabend mit einem Doppelpack zum 2:0 (1:0)-Erfolg gegen Olympique Marseille und damit an die Spitze der französischen Ligue 1 geschossen hatte.

Mit vier Toren aus vier Spielen zeigt Brunner einen vielversprechenden Saisonstart. „Ein neuer Trainer ist da, und die Situation hat sich verändert. Er zeigt mir nach jedem Training und jedem Spiel sein Vertrauen. Das war heute Abend auf dem Platz deutlich zu sehen“, erklärte er seinen Aufschwung: „In jedem Training versuche ich, an allen Aspekten meines Spiels zu arbeiten, egal ob mit dem Fuß oder dem Kopf. Ich denke, ich habe mich in allen Bereichen verbessert.“

Paris Brunner spielte unter Hütter und Pocognoli kaum eine Rolle

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2024 hatte Brunner Borussia Dortmund gen Monaco verlassen. Dort wurde er prompt für ein Jahr nach Belgien verliehen. Nach seiner Rückkehr kam er in der vergangenen Saison unter dem heutigen Frankfurter Adi Hütter und Sebastian Pocognoli kaum zum Zug. Mit der Ankunft des Brasilianers Filipe Luís im Sommer änderte sich das.

Mit derartigen Leistungen könnte Brunner somit möglicherweise bald auch Länderspiele sammeln. „Ich denke immer an die Nationalmannschaft“, sagte er auf entsprechende Nachfrage: „Meine Mutter ist Kongolesin und mein Vater ist Deutscher, aber darauf konzentriere ich mich nicht. Ich konzentriere mich ausschließlich auf meine aktuellen Leistungen, den Rest werden wir dann sehen.“

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Seit der U16 durchlief Brunner die deutschen Nachwuchsmannschaften. Mit der U17-Auswahl wurde er 2023 in Indonesien Weltmeister. Er selbst steuerte vier Treffer zum Triumph bei und wurde zum besten Spieler des Turniers auserkoren. (sid/dpa/mp)