„Ich bin schockiert“: Irvine-Teamkollege positiv auf Kokain getestet

Der australische Fußball-Nationalspieler Cristian Volpato ist bei einer nächtlichen Verkehrskontrolle in Sydney positiv auf Kokain getestet worden. Wie die Polizei bekannt gab, sei ein 22-Jähriger zweimal wegen überhöhter Geschwindigkeit angehalten worden. Laut lokaler Medien handelt es sich um Volpato, der bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada drei Spiele bestritten hatte.

Volpato habe zunächst einen Alkoholtest bestanden und einen Strafzettel für zu schnelles Fahren erhalten. Bei der zweiten Kontrolle zwei Stunden später habe ihn die Polizei auf Drogen getestet und einen positiven Befund auf Kokain erhalten, eine weitere Probe wurde zur Analyse ins Labor geschickt. Die Behörden zogen Volpatos internationalen Führerschein für sechs Monate ein.

Schwerwiegender Vorwurf: Volpato bestreitet Kokain-Einnahme

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Volpato spielt in der italienischen Serie A für Sassuolo Calcio. Der Mittelfeldspieler stammt gebürtig aus Sydney, spielte aber für italienische Jugendauswahlen. Erst in diesem Jahr debütierte er für die australische Nationalmannschaft, mit der er bei der WM im Sechzehntelfinale gegen Ägypten (2:4 i.E.) ausschied.

Laut seines früheren Trainers und Mentors Tony Basha bestreitet Volpato die Kokain-Einnahme. „Er war schockiert. Ich bin ebenfalls schockiert, denn das ist ein schwerwiegender Vorwurf“, sagte Basha dem Sydney Morning Herald. (sid/mkw)