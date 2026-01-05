Nach Kritik an den Bossen: ManUnited wirft Trainer Amorim raus!

Nach scharfer Kritik an der Vereinsführung hat Manchester United am Montag die Entlassung von Ruben Amorim bekanntgegeben. Der portugiesische Teammanager Ruben Amorim hatte die Bosse tags zuvor vor weiterer Einmischung in seine Arbeit gewarnt.

„Ich kam hierher, um Manager von Manchester United zu sein – nicht, um nur der Coach zu sein“, hatte der Portugiese nach dem enttäuschenden 1:1 (0:0) bei Leeds United am Sonntag gesagt und betont: „Ich weiß, dass ich nicht Tuchel, Conte oder Mourinho heiße, aber ich bin der Manager von Manchester United!“

Letzteres gilt nun nicht mehr. Als nur Sechstplatzierter in der Premier League habe es die Vereinsführung für den richtigen Zeitpunkt für eine Veränderung erachtet, teilte der Klub am Montagvormittag mit. Dies werde der Mannschaft die besten Möglichkeiten für eine höchstmögliche Platzierung in der Liga bieten. Man danke Amorim für seinen Beitrag und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute.

Amorim: „In jeder Abteilung muss jeder seinen Job machen“

Mit seinen Aussagen vom Sonntag hatte 40-Jährige selbst erneut Spannungen hinter den Kulissen angedeutet. Bereits vor der Partie hatte er sich geweigert, Fragen zu Transferplänen zu beantworten. Danach betonte er: „In jeder Abteilung – die Scouting-Abteilung, der Sportdirektor – muss jeder seinen Job machen. Ich mache meinen für 18 Monate, dann gehen wir weiter.“ Wenn der Klub nicht besser mit der Kritik von außen umzugehen lerne, „müssen wir ihn ändern.“

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Amorim hatte damit auf Berichte reagiert, wonach Uniteds Chefscout Christopher Vivell ihn zu taktischen Anpassungen aufgefordert habe. Mit Sportdirektor Jason Wilcox soll es Meinungsverschiedenheiten über Transferziele geben. Bereits nach dem jüngsten 1:1 gegen Schusslicht Wolverhampton Wanderers war Amorim mit beißender Kritik an seiner personell dezimierten Mannschaft aufgefallen, der er „fehlende Qualität“ vorwarf.

Das könnte Sie auch interessieren: Wirtz trifft wieder für Liverpool – und erlebt dann Last-Minute-Wahnsinn

United gelang nur ein Sieg in den vergangenen fünf Spielen. Als Tabellensechster halten die Red Devils dennoch Tuchfühlung zu den internationalen Plätzen. Beim Spiel gegen Burnley am Mittwoch soll Uniteds U18-Coach Darren Fletcher das Team betreuen. (sid/hmg)