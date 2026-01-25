Zweite Ehe: Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seine Lena geheiratet!

Julian Nagelsmann (38) hat zum Start ins WM-Jahr offenbar geheiratet. Wie die „Bild“ berichtet, habe der Bundestrainer seiner Partnerin Lena Wurzenberger (33) am Samstag das Ja-Wort gegeben.

Die Hochzeit soll demnach im Hotel Forsthofgut in Leogang im Salzburger Land im engsten Familienkreis gefeiert worden sein. Da Nagelsmann und Wurzenberger aus Bayern stammen und die Berge lieben, stellte das Luxus-Hotel mitten in den Bergen Österreichs offenbar die ideale Hochzeitslocation für sie dar.

Nagelsmann hatte 2018 erstmals geheiratet, aus der Ehe mit seiner ersten Frau bringt er zwei Kinder mit. „Für mich ist es ein Segen, dass sich meine Kinder mit meiner Lebensgefährtin gut verstehen“, sagte Deutschlands Bundestrainer einst über die Beziehung zwischen seinen Kindern und seiner neuen Partnerin.

Nagelsmann: „Lena bewertet mich als Mensch“

Mit der ehemaligen Sportjournalistin Wurzenberger (arbeitete bei „Bild“) ist Nagelsmann seit 2022 liiert. Das Brautpaar lernte sich zu der Zeit in München kennen, als Nagelsmann noch im Amt des Bayern-Coaches in der Bundesliga am Seitenrand stand. „Mir tut auch das Interesse meiner Lebensgefährtin an meinem Job gut“, betonte Nagelsmann einst in einem Interview. „Sie bewertet mich als Mensch, wie ich auftrete. Sie sagt: Das war eine gute Aussage oder das war eine blöde Aussage. Oder sie sagt: Du kamst sympathisch rüber oder eben nicht so sympathisch.“

Bundestrainer Julian Nagelsmann und seine langjährige Freundin Lena Wurzenberger haben laut „Bild“ geheiratet. imago/MIS Bundestrainer Julian Nagelsmann und seine langjährige Freundin Lena Wurzenberger haben laut „Bild“ geheiratet.

Sportlich wird es für den Bundestrainer im Frühjahr wieder ernst. Am 19. März nominiert Nagelsmann seinen ersten Kader des WM-Jahres, dann stehen die Tests am 27. März in Basel gegen die Schweiz sowie drei Tage später in Stuttgart gegen Ghana an.

Im Mai wird Nagelsmann seinen 26er-Kader für das XXL-Turnier mit 48 Mannschaften im Sommer berufen. Die DFB-Auswahl trifft in der Vorrunde in der Gruppe E auf den WM-Neuling Curacao, die Elfenbeinküste (Côte d’Ivoire) und Ecuador. (sid/hmg)