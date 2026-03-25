Hummels hat hohe WM-Erwartungen an das DFB-Team: „Nicht nur gewinnen“

Mats Hummels, Weltmeister von 2014, rechnet bei der anstehenden WM im Sommer mit einem deutlich besseren Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft als bei den beiden vergangenen Turnieren.

„Was wir 2018 und 2022 mitmachen mussten, dass nach der Vorrunde Ende war, wird uns dieses Mal nicht blühen“, sagte der 37-Jährige, „es wird ein sehr souveränes Weiterkommen geben.“

In der Vorrunde trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Curacao, Ecuador und die Elfenbeinküste. „Ich erwarte schon, dass die deutsche Nationalmannschaft in den drei Spielen nicht nur gewinnt, sondern auch die klar überlegene Mannschaft sein wird“, sagte Hummels, der die WM in den USA, Mexiko und Kanada als Experte des übertragenden Streamingdienstes MagentaTV begleiten wird.

Mats Hummels sieht Spanien als Topfavorit bei der WM

Mit Blick auf die favorisierten Mannschaften stehe Spanien „über allem“, sagte Hummels, „danach gibt es sieben, acht, neun Teams, die realistisch Weltmeister werden können. Da sind wir eines davon.“

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Auch Thomas Müller zählt Deutschland zum erweiterten Favoritenkreis. „Ich vermisse bei uns logischerweise die Konstanz über die letzten Jahre“, sagte der einstige Stürmer des FC Bayern und Weltmeister von 2014, der inzwischen in Kanada für die Vancouver Whitecaps spielt, „aber man sieht zwischendurch – nicht nur bei der EM vor zwei Jahren, sondern auch bei einzelnen Spielen in der Quali – was wir können.“ Müller wird im kommenden Sommer wie auch Hummels und Jürgen Klopp als TV-Experte fungieren. (sid/dj)