Der Hollywood-Star führt Gespräche über einen Einstieg bei Norwich City. Wieso Hugh Jackman ausgerechnet auf die Canaries setzt.

Hollywood-Schauspieler Hugh Jackman steht kurz vor einem Einstieg beim englischen Zweitligisten Norwich City.

Der Australier bestätigte dem britischen Radiosender Talksport, dass Gespräche über den Erwerb von Klubanteilen laufen. Sollte es zu einer Einigung kommen, könnte der 57-Jährige in der Championship schon bald in direkte Konkurrenz zu seinem Freund Ryan Reynolds treten, der gemeinsam mit Schauspielkollege Rob McElhenney den walisischen Klub Wrexham besitzt.

Ich bin sehr, sehr interessiert - und derzeit in Gesprächen. Hugh Jackman

„Ich bin sehr, sehr interessiert - und derzeit in Gesprächen“, sagte Jackman und fügte mit Blick auf seinen Kollegen an: „Gut gemacht, Ryan, mach du dein Ding, ich stehe eher auf die Canaries“

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Hugh Jackman will bei Norwich City einsteigen

Eine Verbindung zu Norwich besitzt Jackman schon seit vielen Jahren. Die Mutter des Schauspielers stammt ursprünglich aus der ostenglischen Stadt, zudem hatte er nach eigenen Angaben bereits mehrfach Spiele im Stadion an der Carrow Road besucht.

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Bereits 2010 war ihm die Möglichkeit angeboten worden, in den Klub zu investieren, damals entschied er sich jedoch dagegen.

Norwich City belegt derzeit Platz 20 in der zweiten englischen Liga. IMAGO / Pro Sports Images

Bekannt wurde Jackman zuletzt auch durch seine Verbindung zu Wrexham. Im Jahr 2023 hatte er auf Einladung von Reynolds ein Spiel des Vereins besucht, nachdem die beiden gemeinsam für den Film „Deadpool and Wolverine“ vor der Kamera gestanden hatten.

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Unter Reynolds und McElhenney gelang Wrexham ein bemerkenswerter Aufstieg von der National League bis in die Championship mit drei aufeinanderfolgenden Aufstiegen seit der Saison 2022/23. Trotz eines durchwachsenen Saisonstarts traut Jackman sowohl Norwich als auch Wrexham in dieser Spielzeit den Sprung in die Premier League zu. (sid/mkw)