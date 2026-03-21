Hürzeler und ein Ex-Nationalspieler schocken Liverpool und Wirtz

Nationalspieler Florian Wirtz und der FC Liverpool haben im Kampf um die erneute Qualifikation zur Champions League einen weiteren Rückschlag erlitten. Der Meister enttäuschte am Samstag bei Brighton and Hove Albion und verlor mit 1:2 (1:0), für die Reds war es das dritte Premier-League-Spiel nacheinander ohne Sieg.

Drei Tage nach dem Viertelfinal-Einzug in der Königsklasse gegen Galatasaray Istanbul (4:0) wirkte Liverpool müde. Englands Ex-Nationalspieler Danny Welbeck (14./56.) traf doppelt für die Elf des Ex-St. Pauli-Trainers Fabian Hürzeler, Milos Kerkez (30.) war nach einem Fehler von Brightons Kapitän Lewis Dunk nur der zwischenzeitliche Ausgleich gelungen. LFC-Torhüter Giorgi Mamardaschwili, der den angeschlagenen Alisson Becker vertrat, verhinderte in der zweiten Halbzeit eine höhere Niederlage.

Premier League: Liverpool verliert in Brighton

Liverpool, das in den kommenden Wochen auf Mohamed Salah (Muskelverletzung) verzichten muss, bleibt vorerst auf dem fünften Tabellenplatz. Die Konkurrenz kann im weiteren Verlauf des Wochenendes aber nachziehen und den Druck auf die Mannschaft von Coach Arne Slot erhöhen.

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Brighton verkürzte den Rückstand auf den LFC auf sechs Punkte. Pascal Groß, der etwas überraschend wieder für die deutsche Nationalmannschaft für die Länderspiele in der Schweiz und gegen Ghana nominiert wurde, stand bei den Seagulls über die gesamte Spielzeit auf dem Feld. (sid/dj)