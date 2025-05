Sky-Konferenz, Brych, Alonso, Müller: Diese Bundesliga-Abschiede stehen an

An diesem Samstag steigt mit neun Spielen gleichzeitig um 15.30 Uhr der 34. und letzte Bundesliga-Spieltag. Neben den letzten sportlichen Entscheidungen über Europapokalplätze und den Relegationsteilnehmer stehen auch einige Abschiede an.

Rekord-Schiri: Nach 359 Bundesligaspielen ist am Samstag Schluss: Rekord-Schiedsrichter Felix Brych verabschiedet sich nach 26 Jahren von der großen Bühne. Der promovierte Jurist pfiff bei den Olympischen Spielen 2012, leitete zwei DFB-Pokal-Finals (2015 und 2021), das Europa-League-Endspiel 2014 sowie das Champions-League-Finale 2017. 2023 warf ihn ein Kreuzbandriss zurück – doch Brych kam wieder und avancierte im September 2024 zum alleinigen Bundesliga-Rekordhalter. Zum Abschied wählte er bewusst ein Spiel, „bei dem es um nichts mehr geht“ – FC Augsburg gegen Union Berlin. Ihm wird es dennoch alles bedeuten.

Felix Brych pfeift zum Karriere-Schluss Augsburg gegen Union

Alonsos letzter Ritt: Lange war es ein offenes Geheimnis, nun ist es offiziell. „Diese beiden Spiele werden meine letzten in Leverkusen sein“, sagte Xabi Alonso mit belegter Stimme. Nach zweieinhalb Jahren, einem historischen Meistertitel und dem DFB-Pokal verlässt der Baske Bayer Leverkusen in Richtung Real Madrid. Auch Jonathan Tah, der zehn Jahre für Leverkusen spielte, sagt Adieu. Aber vielleicht dürfen sich Alonso und Tah bei ihrem letzten Spiel gegen Mainz 05 nochmal an das altbekannte Gefühl des Siegens erinnern.

Thomas Müller feiert seine 13. Meisterschaft mit dem FC Bayern München. IMAGO / Buzzi Thomas Müller feiert seine 13. Meisterschaft mit dem FC Bayern München.

Müller sagt Servus: Wenn auf einen der Titel Legende zutrifft, dann auf Thomas Müller. 750 Pflichtspiele und 34 Titel – und das alles im Trikot des FC Bayern München. Ein Abschied, der daher ebenso schmerzhaft wie historisch ist. Müller wird nicht nur Manuel Neuer „brutal fehlen“, sondern der gesamten Bundesliga. „Ich liebe euch alle!“, rief die im Sommer scheidende Klub-Ikone den 75.000 Fans beim letzten Heimspiel zu. Und eines steht fest, da kann er sich sicher sein: Sie alle lieben ihn.

Holstein Kiel steigt direkt wieder ab

Kieler Abstieg: Es war ein kurzer Besuch der „Störche“. Nach nur einer Saison muss sich Holstein Kiel wieder aus der Bundesliga verabschieden. Nur 25 Punkte reichten nicht zum Klassenerhalt und führten zu einigen Tränen und Enttäuschung. Dennoch ist Kiel fest entschlossen, dass es kein Abschied für immer sein wird. „Wir kommen wieder“, rief Stadionsprecher York Lange trotzig ins Mikrofon. Am Samstag heißt es nun erstmal Abschied nehmen – beim letzten Spiel bei Borussia Dortmund. Auch Bochum (spielt bei St. Pauli) geht in mit runter.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Klimawandel: Hamburgs bekanntester Meteorologe prognostiziert uns „Wetter wie in Mailand“

Hamburgs bekanntester Meteorologe prognostiziert uns Nicht nur im Fußball: Firmen, Kultur, Sport – hier ist Hamburg 1. Liga

Parkplätze: „Hat Tschentscher Sie eingenordet, Herr Tjarks?“

„Hat Tschentscher Sie eingenordet, Herr Tjarks?“ Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

für jeden Tag 20 Seiten Sport: Die Schale für die HSV-Party am Rathaus & St. Paulis Zukunfts-Plan

für die am Rathaus & 20 Seiten Plan7: Lotto King Karl im Stadtpark, hoch spannender Spion-Thriller im Kino & Kultur-Tipps für jeden Tag

Legendäre Sky-Konferenz endet: Auch für Millionen Sky-Zuschauer heißt es am Samstag Abschied nehmen. Nach 25 Jahren flimmert die legendäre Sky-Konferenz zum vorerst letzten Mal über die Bildschirme. In der kommenden Saison wandert das Format zu Konkurrent DAZN – Sky zeigt künftig nur noch die Einzelspiele und das Topspiel am Samstag. Damit endet eine TV-Ära, mit der viele Fans aufgewachsen sind – ein Stück Fußballkultur geht zu Ende.