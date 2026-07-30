Die Aufsteiger HSV und 1. FC Köln haben einen wesentlichen Anteil am Rekord der Kartenverkäufe. Über 21 Millionen Tickets verkauften sich in der vergangenen Saison der 1. und 2. Bundesliga.

Die Begeisterung für den deutschen Profifußball hält an: Die Bundesliga und 2. Bundesliga haben in der abgelaufenen Saison 2025/2026 einen Ticketrekord aufgestellt. Die 36 Profiklubs setzten insgesamt 21.404.258 Tickets ab, der Schnitt betrug 34.974 pro Spiel - so hoch wie noch nie.

In der Bundesliga wurden 12.718.097 Karten verkauft (41.562 im Schnitt). Dies bedeutete einen Anstieg von neun Prozent im Vergleich zu 2024/2025. Wesentlichen Anteil an dieser Entwicklung hatten die Rückkehr des 1. FC Köln (knapp 50.000 Fans im Schnitt) und des HSV (fast 57.000 im Schnitt, alle Heimspiele ausverkauft) in die Bundesliga.

Mit mehr als 21 Millionen verkauften Tickets bestätigt der deutsche Profifußball eindrucksvoll seine hohe Anziehungskraft. Marc Lenz

Die durchschnittliche Auslastung der Stadien lag laut Liga bei 96,10 Prozent. Insgesamt 16 der 18 Bundesligisten erreichten eine Auslastung von mehr als 90 Prozent. In der 2. Liga lag der Ticketabsatz bei 8.686.161 (28.386 im Schnitt). Damit liegt das deutsche Unterhaus sogar nur knapp hinter der spanischen La Liga (30.945) und der italienischen Serie A (30.084).

Anzeige

Bundesliga-Tickets kosten im Schnitt knapp 31 Euro

„Mit mehr als 21 Millionen verkauften Tickets bestätigt der deutsche Profifußball eindrucksvoll seine hohe Anziehungskraft. Die Bundesligen stehen für sportliche Qualität, eine großartige Stadionatmosphäre und ein im internationalen Vergleich zuschauerfreundliches Preisniveau. Diese Kombination macht das Stadionerlebnis für viele Menschen erlebbar und zu einem festen Bestandteil ihres Alltags“, sagte Bundesliga-Geschäftsführer Marc Lenz.

Anzeige

Der Preis einer Eintrittskarte für ein Bundesliga-Spiel (inklusive Umsatzsteuer und Abgaben an den öffentlichen Nahverkehr) betrug durchschnittlich 30,77 Euro. In der 2. Bundesliga lag der Durchschnittspreis bei 24,34 Euro. (sid/mkw)