So unterschiedlich können die Gefühlswelten zweier Klubs aussehen, die vor der Saison zumindest in den Einschätzungen der Experten nicht weit auseinander gelegen haben dürften. Während der HSV nach der heftigen 0:5-Klatsche zu Hause gegen Mainz nach zwei Spieltagen auf dem letzten Tabellenplatz steht, rangiert der FC Augsburg nach seinem Sonntagsspiel ganz oben in der Bundesliga-Tabelle – und das zum allerersten Mal.

Auch wenn es erst der zweite Spieltag war, sieht der Blick aufs Tableau übel aus aus HSV-Sicht. Null Punkte, 0:7 Tore, Platz 18. Nur die Aufsteiger SC Paderborn und FC Schalke 04 sind nach 180 Minuten ebenfalls noch torlos. Doch Paderborn (0:0 in Mainz) und Schalke (0:0 gegen den FC Bayern) haben jeweils zumindest schon einen Zähler auf dem Konto.

Augsburg mit starkem Auftritt in Frankfurt

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In Augsburg sieht die Welt hingegen ganz anders aus. Dem 3:0 zum Start gegen Schalke ließen die Fuggerstädter am Sonntagabend ein starkes 4:1 in Frankfurt folgen und eroberten damit die Tabellenspitze. Das gab es noch nie. „Es ist für den Großteil der Mannschaft schon das erste Mal. Es ist etwas Besonderes, auch wenn es erst der zweite Spieltag ist. Uns ist schon bewusst, dass das jetzt nicht die ganze Saison so bleiben wird. Es ist einfach toll und zeigt, dass wir gut gearbeitet haben“, sagte Torhüter Finn Dahmen bei DAZN.

Auch sein Trainer, für Übungsleiter unüblich euphorisch, stimmte in die Freude über die Momentaufnahme mit ein. Manuel Baum verriet, dass er sich „gleich einen Screenshot gemacht“ habe, den er sich im Büro aufhängen wolle. „Das sieht bestimmt ganz geil aus.“ Für Baum, der Augsburg während der vergangenen Saison übernahm und zum sicheren Klassenerhalt führte, sei der Blick auf die Tabelle auch etwas Besonderes.

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Augsburg-Trainer Baum wollte unbedingt die Tabellenführung

Die Möglichkeit auf Platz eins springen zu können, sei vor dem Spiel sogar Thema gewesen, wie er bei DAZN sagte. „Wir wollten dieses Ziel schaffen, erstmals die Bundesliga anzuführen. So etwas gab es in Augsburg noch nie.“

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Davon kann der HSV nur träumen. Zu wenig stimmt beim personell neu aufgestellten Nordklub in der Abstimmung. Das wurde gegen Mainz deutlich. Ähnlich eingespielt wie die 05er zeigte sich auch Augsburg in Frankfurt. Für den FCA geht es nächste Woche daheim gegen Leverkusen weiter, der HSV muss nach Leipzig. Nicht völlig unwahrscheinlich, dass sich an den jeweiligen Platzierung nichts ändert.