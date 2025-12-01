HSV besiegt, aber: Augsburg trennt sich von Trainer Sandro Wagner!

Am 22. November hatte er mit dem FC Augsburg noch den vermeintlich erlösenden 1:0-Heimsieg gegen den HSV gefeiert – doch jetzt, rund eine Woche später, ist Sandro Wagner (38) seinen ersten Job als Bundesliga-Trainer los! Wie die „Bild“ zuerst berichtete, hat man sich „im beidseitigen Einvernehmen“ getrennt.

Am vergangenen Samstag, dem 38. Geburtstag Wagners, hatte sein Team in Hoffenheim mit 0:3 verloren – danach kam es den Berichten zufolge zu einem Gespräch zwischen dem Coach („Wir hatten 25 katastrophale Minuten, wo wir das ganze Spiel kaputtmachen“) und der Vereinsführung. Es folgte die Trennung.

Mit nur zehn Zählern aus den ersten zwölf Spielen steht Augsburg auf Rang 14 der Bundesliga. Im DFB-Pokal scheiterte man in der 2. Runde gegen den Zweitligisten VfL Bochum.

FC Augsburg trennt sich von Trainer Sandro Wagner

Eine offizielle Bestätigung des Vereins folgte am frühen Montagabend. „Ich habe die Aufgabe beim FCA immer mit großer Energie und Leidenschaft ausgeübt. Wir wollten gemeinsam viel verändern, leider ist uns das in der kurzen Zeit nicht wie erhofft gelungen. Für die immer vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen Verantwortlichen möchte ich mich bedanken. Ich wünsche dem Verein für die Zukunft nur das Beste“, wurde Wagner in einer Mitteilung zitiert..

Der FC Augsburg und Sandro #Wagner lösen Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen auf. Manuel #Baum übernimmt bis zur Winterpause.

In den Gesprächen nach dem Spiel in Hoffenheim fehlte allen Verantwortlichen der Glaube und die Überzeugung, in der aktuellen Konstellation den… pic.twitter.com/kpf2d8X0KE — FC Augsburg (@FCAugsburg) December 1, 2025

FCA-Geschäftsführer Michael Ströll erklärte: „In den Gesprächen nach dem Spiel in Hoffenheim haben wir festgestellt, dass der Glaube und die Überzeugung fehlen, in der aktuellen Konstellation den Turnaround zu schaffen. Für uns steht bei jeder Entscheidung, die wir treffen, immer das Wohl des FCA im Zentrum und deswegen sind wir zu diesem Entschluss gekommen.“

Wagner gab DFB-Job für erste Bundesliga-Aufgabe auf

Ex-Stürmer Wagner war zuvor Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft sowie Chefcoach in Unterhaching. Auch als TV-Experte hatte er sich einen Namen gemacht. Sein Vertrag in Augsburg ist noch bis 2028 gültig.

„Er hat schon etwas Lehrgeld bezahlt in den ersten zwölf Spielen“, urteilte Sky-Experte Dietmar Hamann nach dem Hoffenheim-Spiel: „Man wollte in kurzer Zeit in Augsburg zu viel. Du kannst nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen.“ Wagners ernüchternde Bilanz auf der Augsburger Trainerbank: vier Siege, ein Unentschieden und neun Niederlagen.

Manuel Baum bis Winter auf der FCA-Trainerbank

In den drei Partien, die in diesem Kalenderjahr noch anstehen, übernimmt laut „Augsburger Allgemeine“ ein alter Bekannter auf der Trainerbank: Der frühere Coach Manuel Baum soll demnach das Team in diesen Spielen betreuen. Am Samstag geht’s zu Hause gegen Bayer Leverkusen.