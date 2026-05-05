„Hotel war billiger“: Atlético-Trainer lächelt Spekulationen weg

Trainer Diego Simeone sieht Atlético Madrid gewappnet, sich für die Klatsche beim FC Arsenal im vergangenen Oktober zu revanchieren – Spekulationen über eine „abergläubische Aktion“ seiner Mannschaft lächelte er vor dem Rückspiel im Halbfinale der Champions League weg. „Uns geht es besser als im Oktober – und das Hotel war einfach billiger. Deswegen haben wir es gewechselt“, sagte Simeone auf die Frage, wieso seine Mannschaft sich für einen Wechsel entschieden habe.

In der Ligaphase hatte sich der spanische Klub in Nordlondon eine satte 0:4-Klatsche eingefangen. Der Einzug ins Endspiel wäre am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) eine passende Revanche – nach dem Hinspiel in Madrid (1:1) ist das Duell komplett offen. Für Simeone sei es „ganz einfach: Wer besser spielt und seine Stärken ausspielt, ist dem Sieg näher.“

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Ob er etwa auf die zuletzt angeschlagenen Leistungsträger Julian Álvarez oder Alexander Sørloth zurückgreifen kann, entscheidet sich kurzfristig. „Gestern haben sie sich bewegt, heute trainieren sie und morgen entscheiden wir“, sagte der Trainer. Stürmer Sörloth werde das Team sicherlich brauchen, „egal ob es fünf, zehn oder 90 Minuten sind“, sagte Simeone. (sid)