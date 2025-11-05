Hommage an 1990! DFB präsentiert das neue WM-Trikot

Mit goldenen Erinnerungen an den Triumph von 1990 auf zum fünften Stern! Jamal Musiala, Florian Wirtz und Co. sollen in den USA in einem Trikot auf den WM-Thron stürmen, das stark an den Coup vor dann 36 Jahren erinnert. Das neue, weiße Shirt greift das legendäre schwarz-rot-goldene Rautenmuster auf, das Kapitän Lothar Matthäus und die Helden von Rom auf dem Weg zum dritten Titel trugen.

Kein Wunder, dass es Jürgen Klinsmann „sehr, sehr gut“ gefällt. Auch beim damaligen Stürmer und späteren Bundestrainer ruft das Trikot, das der DFB am Mittwoch mit Partner adidas präsentierte, „ein bisschen Erinnerungen an die WM 1990 wach“. Zugleich strahle es Selbstvertrauen aus. Klinsmann wünscht sich, dass seine Erben darin „der Welt zeigen: ‘Hey, wir sind wieder da!“

Woltemade: „Ich fand selten ein Trikot cooler“

Auch bei der aktuellen DFB-Generation kommt das Dress, das zudem eine kleine Reminiszenz an die letzte USA-WM 1994 ist, gut an. „Ich fand selten ein Trikot cooler“, sagte Nick Woltemade und ergänzte: „Ich mag diesen Look wirklich sehr, der ist so schön retro. Ich finde es weltklasse und freue mich darauf, bald darin zu spielen.“

Premiere feiert das WM-Trikot am 14. November beim Qualifikationsspiel der DFB-Auswahl in Luxemburg. Auch die Frauen und U-Mannschaften laufen ab sofort darin auf. Das Shirt ist ab dem 6. November im Handel und kostet 100 Euro (Kinder 75), die Profivariante ist für 150 Euro erhältlich.

Trikot ist eine Hommage an die letzte WM in den USA 1994

Das Material gewährleiste „auch unter extremen klimatischen Bedingungen eine optimale Belüftung“, teilte adidas hinsichtlich der herausfordernden Verhältnisse beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada mit. Der Sportartikelhersteller spricht beim neuen Shirt von einer „Hommage an die größten Erfolge und legendärsten Trikots Deutschlands bei Fußball-Weltmeisterschaften“.

Die „Zickzack-Optik” sei „an das Modell aus dem Jahr 1994 angelehnt, als die USA das Turnier zum letzten Mal ausrichteten”. Damals schied Titelverteidiger Deutschland allerdings bereits im Viertelfinale gegen Bulgarien (1:2) aus. (sid/fwe)