Hollywood-Star feiert mit seiner Mutter: Zweitligist mit Pokal-Sensation

Ryan Reynolds fühlte sich fast wie in einem seiner Hollywoodfilme. Das dramatische 4:3 nach Elfmeterschießen seines Klubs AFC Wrexham hielt den amerikanischen Schauspieler und Miteigentümer des englischen Zweitligisten nicht mehr auf seinem Sitz.

Immerhin hatten die Waliser gerade für eine der größten Überraschungen in der dritten Runde des FA Cups gesorgt und den Erstligisten und Vorjahres-Halbfinalisten Nottingham Forest aus dem prestigeträchtigen Wettbewerb geworfen.

„Ich habe mich vor dem Spiel mit ihm unterhalten und es war toll, ihn mit seiner Familie hier zu sehen“, sagte Wrexham-Teammanager Phil Parkinson über den „Deadpool“-Star, der vor dem Spiel die Mannschaft abklatschte und auch anschließend auf dem Rasen des Racecourse Ground mitfeierte: „Ich glaube, Ryans Mutter war heute Abend zum ersten Mal hier. Das ist etwas ganz Besonderes und ich hoffe, sie haben den Abend genossen.“

Pure Eskalation: Der AFC Wrexham wirft den Vorjahres-Halbfinalisten Nottingham Forest im Elfmeterschießen aus dem englischen FA-Cup.

Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung hatte es in einem spannenden Spiel 3:3 gestanden, Wrexham gab dabei eine 3:1-Führung durch zwei späte Treffer von Forest-Joker Callum Hudson-Odoi noch aus der Hand. Im Elfmeterschießen avancierte dann aber Torhüter Arthur Okonkwo mit zwei Paraden zum Helden. Nottinghams Teammanger Sean Dyche war trotz einer B-Elf mächtig angefressen. „Die erste Halbzeit ist völlig inakzeptabel“, sagte der knurrige Engländer: „Ich habe das einigen Spielern klar gemacht, und sie müssen sich selbst den Spiegel vorhalten.“

Wrexham hatte nach der Übernahme von Reynolds (49) und seinem Schauspielkollege Rob McElhenney im Jahr 2021 drei Aufstiege in Folge (2023 bis 2025) geschafft. In der Championship steht der Klub nach 26 Spieltagen derzeit auf Rang neun. (sid/hmg)