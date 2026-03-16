Für 20 Millionen! Leipzig holt deutschen Star eines Bundesliga-Konkurrenten

Jetzt ist der Transfer fix! Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig haben sich auf einen Wechsel von Rocco Reitz verständigt. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler wird für eine Basisablöse von etwas unter 20 Millionen Euro zur neuen Saison nach Sachsen transferiert. Bonuszahlungen können den Betrag noch erhöhen.

„Rocco Reitz war unser absoluter Wunschspieler für das zentrale Mittelfeld. Daher freuen wir uns sehr, dass der Transfer geklappt und sich die langfristigen Bemühungen gelohnt haben. Hervorheben kann man sicher die stets transparenten und fairen Verhandlungen mit allen Beteiligten“, sagte RB-Sportchef Marcel Schäfer.

Mönchengladbach wollte fünf Millionen mehr für Reitz

RB Leipzig verpflichtet Rocco Reitz ?



Der 23-jährige Mittelfeldspieler wechselt im Sommer aus Mönchengladbach zu den Roten Bullen und erhält einen langfristigen Vertrag bis 2031 ?



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Gladbachs Sportchef Rouven Schröder hatte bereits Ende vergangener Woche angekündigt, dass eine Entscheidung zeitnah fallen werde. Im Kern ging es darum, dass Leipzig die in Reitz‘ Vertrag verankerte Ablösesumme von etwa 25 Millionen Euro nicht zahlen wollte. Mönchengladbach kämpft in der Bundesliga gegen den Abstieg, wobei sich die Situation der „Fohlen“ sich durch das jüngste 2:0 gegen den FC St. Pauli etwas entspannt hat.

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Nun einigten sich die beiden Vereine bezüglich des Borussen-Talents. Mit dem Spieler hatte sich Leipzig bereits zuvor über einen Vertrag bis 2031 verständigt. In Mönchengladbach stand Kapitän Reitz noch bis 2028 unter Vertrag. Reitz soll bei Leipzig die Nachfolge von Xaver Schlager antreten. Der österreichische Nationalspieler hatte angekündigt, seinen Vertrag nicht verlängern zu wollen.