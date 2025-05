Chaos in Italien: Steigt ein Traditionsklub plötzlich doch nicht ab?

Der sportlich abgestiegene Traditionsverein Sampdoria Genua kann in der zweiten italienischen Liga doch noch auf den Klassenerhalt durch die Hintertür offen. Wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten beim eigentlich geretteten Tabellen-15. Brescia Calcio setzte die Serie B die Abstiegsrelegation bis zur Klärung der Vorwürfe kurzfristig aus.

Bei Brescia soll es Ungereimtheiten in Zusammenhang mit einem Millionenkredit geben. Dem früheren Erstligisten droht der Gazzetta dello Sport zufolge ein Vier-Punkte-Abzug – der Klub würde direkt absteigen. Sampdoria, Verein von Legenden wie Gianluca Vialli oder Roberto Mancini und 1990 Europapokalsieger der Pokalsieger, würde in die Relegation gegen US Salernitana aufrücken. Frosinone Calcio wäre als größter Profiteur direkt gerettet.

Serie B: Sampdoria Genua hofft wieder auf Klassenerhalt

Am Donnerstag soll es eine Anhörung geben. Brescia sieht sich als Opfer eines Betrugs und hat Einspruch durch notfalls sämtliche Instanzen angekündigt, „vor jedem sportlichen und gegebenenfalls auch außersportlichen Gericht“.

Das könnte Sie auch interessieren: „Die da oben“: Champions-League-Trainer fordert öffentlich Neuzugänge

Sampdoria war 2023 nach elf Saisons in Folge in der Serie A abgestiegen. Noch vor einem Jahr stand der zu Saisonbeginn von Andrea Pirlo trainierte Meister von 1991 in den Play-offs um den Aufstieg. (sid/abl)