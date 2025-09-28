Hoffenheim-Fans greifen Polizei an und werden aus Zug geholt

Weil sie auf dem Weg zum Auswärtsspiel beim SC Freiburg (1:1) Polizeibeamte beleidigt und angegriffen haben sollen, hat die Anreise für rund 70 Fans der TSG 1899 Hoffenheim bereits an einem Bahnhof im badischen Herbolzheim geendet.

In einer Regionalbahn sei es zu Provokationen zwischen Hoffenheim-Fans und Anhängern des SC Freiburg gekommen, woraufhin die Bundespolizei entschieden habe, den Zug zu begleiten, teilte ein Sprecher der Bundespolizei mit. Einige Hoffenheim-Fans hätten die begleitenden Polizeibeamte dann beleidigt. Es sei auch zu körperlichen Ausschreitungen gegen die Einsatzkräfte gekommen, sagte der Sprecher.

Man habe sich deswegen dazu entschlossen, die infrage kommenden Fans beim Halt in Herbolzheim (Landkreis Emmendingen) aus dem Zug zu holen und einer Identitätsfeststellung zu unterziehen. Diese dauere noch immer an, die Fans seien nach wie vor an dem Bahnhof, sagte der Sprecher am Nachmittag. Das Spiel in Freiburg wurde um 15.30 Uhr angepfiffen. (dpa)