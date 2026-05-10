Hört er nach der WM auf? Messi gibt klare Antwort und pulverisiert einen Rekord

Superstar Lionel Messi denkt trotz seines fortgeschrittenen Fußball-Alters noch lange nicht an ein Karriereende. „Ich liebe es, Fußball zu spielen, und ich werde es tun, bis ich nicht mehr kann“, sagte der Argentinier in einem YouTube-Interview mit Gastgeber Pollo Alvarez. Als wolle er dies unterstreichen, stellte er kurz darauf einen Rekord auf.

Seine Motivation sei weiterhin enorm: „Ich bin konkurrenzfähig. Ich mag es, alles zu gewinnen – ich lasse nicht einmal meinen Sohn bei Videospielen gewinnen.“ Der achtmalige Ballon-d’Or-Gewinner wird im Juni 39 Jahre alt. Bei seinem Verein Inter Miami steht Messi noch bis 2028 unter Vertrag. Zuletzt wurde er als wertvollster Spieler der Major League Soccer ausgezeichnet.

Messi mit 100 Scorerpunkten in 64 Spielen

Am Samstag sorgte er dann mal wieder für einen Rekord. Messi steuerte zum 4:2 (1:0) beim FC Toronto ein Tor sowie zwei Vorlagen bei und erreichte die Marke von 100 MLS-Scorerpunkten schneller als je ein Profi zuvor.

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Messi brauchte nur 64 Spiele für 100 Scorerpunkte (59 Tore, 41 Vorlagen). Der bisher schnellste Profi, Torontos Italiener Sebastian Giovinco (58/42), hatte 95 Einsätze benötigt. Auf Platz drei der ewigen MLS-Liste liegt das irische Idol Robbie Keane (LA Galaxy) mit 96 Partien.

Messi mit neun Saisontoren in elf Spielen

Für Miami war es nach zwei Spielen ohne Dreier der sechste Saisonsieg im zwölften Auftritt. In der Eastern Conference bedeutet das Platz zwei hinter dem Nashville SC.

Messis Landsmann Rodrigo De Paul (44.) brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung. Die nächsten beiden Inter-Tore von Luis Suárez (56.) und Sergio Reguilón (73.) legte der Meister auf, ehe er höchstselbst traf (75.). Es war das neunte Saisontor von Messi im elften Einsatz. Die beiden Treffer von Emilio Aristizábal (82./90.) kamen für Toronto zu spät.

Messi: „WM ist immer eine komplizierte Angelegenheit“

Nun richtet Messi den Blick auf die Fußball-Weltmeisterschaft. Nach dem Erfolg 2022 in Katar tritt Argentinien bei der XXL-WM in den USA, Mexiko und Kanada als Titelverteidiger an. „Wir wissen, dass die Weltmeisterschaft aufgrund des Niveaus der teilnehmenden Mannschaften immer eine komplizierte Angelegenheit ist. Wir müssen hoffnungsvoll sein – so wie es jeder Argentinier immer ist, wenn es um einen offiziellen Wettbewerb geht –, aber wir müssen auch anerkennen, dass es andere Favoriten vor uns gibt, die in besserer Form anreisen“, sagte er.

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Auf die Frage nach den Favoriten antwortete Messi: „Ich glaube, dass Frankreich derzeit wieder sehr stark aussieht; sie verfügen über eine Fülle hochkarätiger Spieler. Ich halte auch Spanien für einen Anwärter, ebenso wie Brasilien – auch wenn sie in letzter Zeit nicht in Bestform waren.“

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Die Nationalmannschaften von Deutschland, England und Portugal gehören laut Messi eher in den erweiterten Favoritenkreis. Argentinien wiederum, sagte Messi, sei „in guter Form, auch wenn viele der Spieler derzeit mit Verletzungen oder mangelnder Spielpraxis zu kämpfen haben.“ Jedoch habe sich immer wieder gezeigt, „dass diese Mannschaft, sobald sie zusammenkommt, hart kämpft und stets nach dem Sieg strebt.“ (dpa/lam)