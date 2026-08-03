Erst der auffällige Diamantring im Mallorca-Urlaub, jetzt neue Hochzeitsgerüchte: Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez sollen bereits am kommenden Samstag auf Madeira heiraten. Sogar Dom und Luxushotel könnten schon reserviert sein.

Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo wollen nach Medienberichten, am Samstag vor den Traualtar treten. picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Fabio Ferrari

Cristiano Ronaldo präsentiert im Mallorca-Urlaub sein Muskelpaket, Georgina Rodríguez ihren riesigen Diamantring. Nun verdichten sich die Hinweise auf eine unmittelbar bevorstehende Hochzeit: Das Paar soll sich bereits am kommenden Samstag auf Ronaldos Heimatinsel Madeira das Jawort geben.

Cristiano Ronaldo (41) lässt im Familienurlaub auf Mallorca die Muskeln spielen – doch für mindestens ebenso viel Aufsehen sorgt seine Partnerin Georgina Rodríguez (32). Während der portugiesische Fußball-Superstar am Strand mit seinem Sohn posiert, zeigt sich Georgina im Bikini. Besonders auffällig: An ihrer Hand funkelt ein gewaltiger Diamantring.

Ring von Ronaldo-Freundin Georgina soll mehrere Millionen Euro wert sein

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Was zunächst wie ein weiterer Urlaubsgruß des prominenten Paares wirkte, könnte jetzt eine besondere Bedeutung bekommen. Nach einem Bericht der britischen „Sun“ sollen Ronaldo und Georgina ihre Hochzeit bereits für Samstag, den 8. August, geplant haben.

Demnach soll die Zeremonie in der Kathedrale von Funchal stattfinden. Die Kirche in der Hauptstadt Madeiras sei für eine große Hochzeit reserviert worden, heißt es unter Berufung auf lokale Berichte. Für Ronaldo wäre der Ort von besonderer Bedeutung: Der fünfmalige Weltfußballer wurde auf Madeira geboren und wuchs in Funchal auf.

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Ronaldo soll Fünf-Sterne-Hotel Savoy Palace reserviert haben

Auch die Feier soll bereits organisiert sein. Ronaldo und Georgina hätten dem Bericht zufolge das nahe gelegene Fünf-Sterne-Hotel Savoy Palace für den Empfang ausgewählt. Hotelgäste seien darüber informiert worden, dass am Freitag und Samstag zwei Etagen sowie mehrere Barbereiche nicht zur Verfügung stünden.

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Eine offizielle Bestätigung des Paares gibt es bislang allerdings nicht. Weder Ronaldo noch Georgina haben öffentlich einen Hochzeitstermin verkündet. Die auffälligen Vorbereitungen auf Madeira und die neuen Ring-Fotos heizen die Spekulationen jedoch kräftig an.

Auch Ronaldo trägt einen Diamantring

Auf mehreren Aufnahmen aus dem Privatjet und von einer Jacht setzte Georgina ihren auffälligen Diamantring zuletzt gekonnt in Szene. Auch Ronaldo soll beim Besteigen der Jacht einen mit Diamanten besetzten Ring getragen haben.

Ronaldo soll seiner langjährigen Partnerin im August 2025 nach fast zehn gemeinsamen Jahren einen spektakulären Antrag gemacht haben. Experten schätzten den ovalen Diamanten damals auf etwa 40 bis 45 Karat. Der Wert: möglicherweise mehrere Millionen Euro.

Ronaldo wollte eigentlich mit WM-Pokal heiraten

Der Angreifer hatte bereits öffentlich erklärt, Georgina heiraten zu wollen. Sie sei nicht nur die Mutter seiner Kinder, sondern auch die einzige Frau, mit der er sich wirklich habe niederlassen wollen.

In einem Interview mit Piers Morgan hatte Ronaldo zudem angekündigt, die Hochzeit nach der Weltmeisterschaft feiern zu wollen. Sein großer Wunsch sei gewesen, mit dem WM-Pokal zur Trauung zu kommen. Portugal schied jedoch im vergangenen Monat gegen den späteren Weltmeister Spanien aus.

Ronaldo postet Muskel-Bild mit seinem Sohn Cristiano Jr.

Im Mallorca-Urlaub scheint die sportliche Enttäuschung inzwischen vergessen. Gemeinsam mit seiner Familie genießt Ronaldo luxuriöse Tage auf der Baleareninsel. Georgina veröffentlichte Bilder von einem festlich gedeckten Tisch, einer riesigen Paella und entspannten Stunden auf einer rund 27 Meter langen Jacht.

Doch auch Ronaldo sorgte mit seinen Fotos für Gesprächsstoff. In einer abgelegenen Bucht posierte er mit nacktem Oberkörper neben seinem 16-jährigen Sohn Cristiano Jr. Beide spannten unter der Mittelmeersonne ihre Muskeln an.

„Noch nicht“, schrieb Ronaldo zu dem familiären Kraft-Duell. Seine Botschaft war klar: Der Sohn ist bereits beeindruckend trainiert, doch beim Muskelvergleich hat der fünfmalige Weltfußballer noch die Nase vorn.

Cristiano Ronaldo lässt Fitnessstudio für sich absperren

Cristiano Jr. ist seinem Vater zumindest körperlich dicht auf den Fersen. Der Teenager ist inzwischen etwa genauso groß wie Ronaldo und spielt in der Jugendakademie von Al-Nassr, dem Klub seines berühmten Vaters.

Ganz ohne Training geht es für Ronaldo auch im Urlaub nicht. Nach Angaben des „Mallorca Magazins“ hielt sich der Portugiese in einem Fitnessstudio in Palma fit. Für ihn soll dort eigens ein abgeschirmter Bereich eingerichtet worden sein.

Ob im Fitnessstudio, auf der Jacht oder am Strand: Ronaldo präsentiert sich auch mit 41 Jahren in beeindruckender Verfassung. Die spannendste Frage dreht sich inzwischen aber nicht mehr um seine Muskeln oder Georginas Ring – sondern darum, ob das Paar schon am kommenden Samstag auf Madeira vor den Altar tritt.