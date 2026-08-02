Cristiano Ronaldo präsentiert im Mallorca-Urlaub sein Muskelpaket, doch Georgina Rodríguez zieht mit Bikini-Fotos und einem riesigen Diamantring die Blicke auf sich. Steht die Hochzeit des prominenten Paares kurz bevor?

Cristiano Ronaldo (41) lässt im Familienurlaub auf Mallorca die Muskeln spielen – doch für mindestens ebenso viel Aufsehen sorgt seine Partnerin Georgina Rodríguez (32). Während der portugiesische Fußball-Superstar am Strand mit seinem Sohn posiert, zeigt sich Georgina im Bikini. Besonders auffällig: An ihrer Hand funkelt ein gewaltiger Ring.

Die Spekulationen um eine mögliche Hochzeit des prominenten Paares erhalten durch die neuen Urlaubsfotos jedenfalls reichlich Nahrung. Auf mehreren Aufnahmen aus dem Privatjet und von der Jacht setzt Georgina ihren auffälligen Diamantring gekonnt in Szene.

Ring von Ronaldo-Freundin Georgina soll mehrere Millionen Euro wert sein

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Ronaldo soll seiner langjährigen Partnerin im August 2025 nach fast zehn gemeinsamen Jahren einen spektakulären Antrag gemacht haben. Experten schätzten den ovalen Diamanten damals auf etwa 40 bis 45 Karat. Der Wert: möglicherweise mehrere Millionen Euro.

Einen Hochzeitstermin haben Ronaldo und Georgina bislang nicht öffentlich gemacht. Medienberichten zufolge soll es noch keine konkreten Pläne geben. Dennoch rätseln die Fans, ob das Paar seinen Mallorca-Aufenthalt womöglich auch für letzte Vorbereitungen nutzt.

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Ronaldo wollte mit WM-Pokal zu seiner Hochzeit kommen

Ronaldo selbst hatte in einem Interview erklärt, dass er Georgina heiraten wolle. Sie sei nicht nur die Mutter seiner Kinder, sondern auch der Mensch, den er am meisten liebe. Ursprünglich hatte der Angreifer gehofft, mit dem WM-Pokal zu seiner Hochzeit zu kommen. Dieser Traum erfüllte sich nach Portugals Ausscheiden jedoch nicht.

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Im Urlaub scheint die Enttäuschung inzwischen vergessen. Gemeinsam mit seiner Familie genießt Ronaldo luxuriöse Tage auf Mallorca. Georgina veröffentlichte Bilder von einem festlich gedeckten Tisch, einer riesigen Paella und entspannten Stunden auf einer rund 27 Meter langen Jacht.

Ronaldo postet Muskel-Foto mit seinem Sohn Cristiano Jr.

Doch auch Ronaldo sorgte mit seinen Fotos für Gesprächsstoff. In einer abgelegenen Bucht posierte er mit nacktem Oberkörper neben seinem 16-jährigen Sohn Cristiano Jr. Beide spannten unter der Mittelmeersonne ihre Muskeln an.

„Noch nicht“, schrieb Ronaldo zu dem familiären Kraft-Duell. Seine Botschaft war klar: Der Sohn ist bereits beeindruckend trainiert, doch beim Muskelvergleich hat der fünfmalige Weltfußballer noch die Nase vorn.

Cristiano Ronaldo lässt Fitnessstudio für sich absperren

Cristiano Jr. ist seinem Vater zumindest körperlich dicht auf den Fersen. Der Teenager ist inzwischen etwa genauso groß wie Ronaldo und spielt in der Jugendakademie von Al-Nassr, dem Klub seines berühmten Vaters.

Ganz ohne Training geht es für Ronaldo auch im Urlaub nicht. Nach Angaben des „Mallorca Magazins“ hielt sich der Portugiese in einem Fitnessstudio in Palma fit. Für ihn soll dort eigens ein abgeschirmter Bereich eingerichtet worden sein.

Ob im Fitnessstudio, auf der Jacht oder am Strand: Ronaldo präsentiert sich auch mit 41 Jahren in beeindruckender Verfassung. Die spannendste Frage dieses Urlaubs dreht sich allerdings nicht um seine Muskeln – sondern um den Ring an Georginas Hand.