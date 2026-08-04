Viele Stars stehen in Asien nicht auf dem Platz. Die Youngster Assomo und Chávez lassen Taten für sich sprechen und bescheren den Bayern einen Testspielsieg.

Teenie-Show in Südkorea! Der FC Bayern München hat sich im Rahmen seiner Asien-Reise dank des Siegtreffers eines 16-Jährigen für den zweiten Testspielsieg der Vorbereitung bejubeln lassen können.

Der Rekordmeister setzte sich in Seogwipo im WM-Stadion von 2002 gegen Jeju FC mit 2:1 (2:1) durch. Beim Fehlen oder nur kürzeren Einsätzen von Topstars betrieben der 19-jährige Felipe Chávez (12. Minute) und der drei Jahre jüngere Bastian Assomo (41.) mit ihren Toren Eigenwerbung. Für Jeju traf Changmin Lee (16.) vor der Pause.

Bastian Assomo trifft für Bayern München gegen Jeju FC

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„Es war interessant, weil wir einige Spieler sehen konnten, die nicht so oft spielen“, sagte Trainer Vincent Kompany. In der letzten halben Stunde, als Kompany unter anderem die deutschen Nationalspieler Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nathaniel Brown und Aleksandar Pavlovic brachte, gab es reihenweise Chancen zum 3:1 - es fiel aber nicht mehr.

Es war interessant, weil wir einige Spieler sehen konnten, die nicht so oft spielen. Vincent Kompany

Für das südkoreanische Fußball-Idol Minjae Kim, das die Münchner anstelle des nach Klub-Angaben pausierenden Manuel Neuer als Kapitän auf das Feld führte, war überraschend schon nach 36 Minuten Schluss.

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Temperaturspitzen, wie sie in Seoul für die höchste Hitzewarnstufe und in Yangsan (42,5 Grad) für Rekorde sorgen, gibt es auf der Insel Jeju im Süden nicht. Trotzdem wurde der Auftritt vor schätzungsweise 20.000 Zuschauern, aber nicht vollbesetzten Rängen bei über 30 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit zu einer enorm schweißtreibenden Angelegenheit. „Natürlich ist es ziemlich hart, bei den Temperaturen hier“, sagte Brown. „Aber ich glaube, das wird uns helfen.“

Natürlich ist es ziemlich hart, bei den Temperaturen hier. Aber ich glaube, das wird uns helfen. Nathaniel Brown

Am Anfang der Bayern-Vorbereitung in Asien

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Der senegalesische WM-Teilnehmer Bara Ndiaye (18), den der FC Bayern fest verpflichten möchte, stand ebenso in der Startelf wie der Portugiese João Palhinha, den der Club am liebsten verkaufen würde.

Während die Gastgeber bereits in der Saison sind und nach 21 Spielen auf Platz sieben stehen, sind die Münchner immer noch in der Anfangsphase der Vorbereitung. Nach den beiden Testspielen gegen Drittligist Wehen Wiesbaden (1:2), das die Münchner noch größtenteils ohne Spieler aus dem Profikader absolvieren mussten, und dem lockeren 15:0 gegen Kreisklasse-Klub Rottach-Egern gingen die Bayern in Südkorea früh in Führung.

Der von seiner Leihe nach Köln zurückgekehrte Chávez unterstrich mit dem 1:0 seinen guten Eindruck aus den ersten Trainingswochen. Noch vor der Pause ließ Sturmtalent Assomo (gebürtiger Berliner) die Münchner nach einem perfekt platzierten Schuss von der Strafraumgrenze erneut jubeln.

Nach dem Testspiel-Erfolg in Südkorea reisen die Bayern am Mittwoch weiter nach Hongkong. Dort steht am Freitag (14 Uhr/MESZ) das Duell mit Europa-League-Sieger Aston Villa an. (dpa/mkw)