Polizisten beim Hannover-Spiel

Die Polizei musste nach dem Zweitliga-Spiel eine mutmaßliche Schlägerei verhindern. Foto: IMAGO / Noah Wedel

Hitlergruß in der Zweiten Liga: Polizei nimmt Mann in Hannover fest

Wegen des Zeigens eines Hitlergrußes und Widerstands gegen die Polizei ist ein Mann nach dem Zweitliga-Spiel zwischen Hannover 96 und Darmstadt 98 (2:3) vorläufig festgenommen worden. Gegen ihn würden nun zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet werden, teilte die Polizeidirektion Hannover mit. 

Der Mann hatte den Hitlergruß im Stadion gezeigt und war dann von der Polizei beim Verlassen der Arena identifiziert worden. Danach habe er sich „erheblich“ gegen die polizeilichen Maßnahmen gewehrt, heißt es in der Mitteilung. 

Ebenfalls nach dieser Partie hat die Polizei in Hannover nach eigenen Angaben eine Schlägerei zwischen Heim- und Gästefans verhindert. Etwa 150 gewaltbereite und als Risikofans bekannte 96-Anhänger hätten demnach versucht, über den Schützenplatz in Hannover zum Gästeblock zu gelangen. Polizisten griffen ein, nachdem sich die Fans vermummt und Handschuhe angezogen hatten, die bei solchen Auseinandersetzungen häufig getragen werden. (dpa/jh)

