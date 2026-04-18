Union-Trainerin Eta vor Debüt: „Weiß, dass das eine gesellschaftliche Wirkung hat“

Marie-Louise Eta fiebert ihrem Debüt als Cheftrainerin von Union Berlin entgegen. „Ich freue mich total auf die Alte Försterei. Es ist immer etwas Besonderes, wenn man dort an der Seitenlinie stehen darf. Ich durfte es schon erleben, das ist schön“, sagte Eta vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Die 34-jährige Eta, die den entlassenen Steffen Baumgart an der Seitenlinie ablöst, ist die erste Bundesliga-Cheftrainerin. Im November 2023 hatte sie als erste Co-Trainerin in der Bundesliga bereits Geschichte geschrieben: „Ich freue mich, wenn es dann losgeht und es dann auch um Fußball gehen wird.“

Großes Medieninteresse: Eta steht im Fokus

Ihre erste Pressekonferenz sorgte am Donnerstag für enormen medialen Andrang. Knapp zwei Dutzend Kamerateams filmten die Aussagen Etas, auch internationale Medien hatten den Weg ins Stadion An der Alten Fösterei angetreten. Eta zeigte Verständnis für das große Interesse. „Ich weiß, dass das eine gesellschaftliche Wirkung und Bedeutung hat“, sagte Eta. Es sei für sie nun aber das Wichtigste, sich bestmöglich auf das Duell mit dem VfL Wolfsburg vorzubereiten und dieses positiv zu bestreiten.

„Mir geht es schon immer um Fußball, mir geht es um die Zusammenarbeit mit Menschen und das was mir am meisten Spaß macht: Im Zusammensein und im Miteinander maximal erfolgreich zu sein“, sagte Eta, die die Profi-Mannschaft der Männer zunächst bis Saisonende betreut. Ob Eta, die ab Sommer eigentlich Unions Frauen in der Bundesliga übernehmen soll, langfristig bei den Männern bleibt, ist noch offen. Den Rückhalt des Klubs spürt sie jedenfalls: „Mir wird hier vertraut, ich freue mich über das Vertrauen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.“

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Im abstiegsbedrohten Tabellen-17. aus Wolfsburg sieht Eta eine „Mannschaft mit Qualität im Kader“, gerade offensiv verfügten die Wölfe über viel Qualität: „Gleichzeitig spricht die Tabellensituation irgendwo für sich. Sie geben schon auch auch Räume und Möglichkeiten, die wir bestmöglich nutzen wollen.“ (sid/dj)