Großer Stolz in Jürgen Klopps alter Heimat: In Glatten im Nordschwarzwald feiern sein Jugendverein und seine frühere Schule die Berufung zum Bundestrainer. Dort erinnert man sich an Klopp nicht nur als außergewöhnlichen Fußballer, sondern auch als bodenständigen Menschen.

Auch in seiner alten Heimat Glatten im Nordschwarzwald wurde Jürgen Klopps Verpflichtung als Bundestrainer begeistert aufgenommen. „Der Weg, den Jürgen gegangen ist, ist außergewöhnlich. Dass er jetzt Bundestrainer wird, wäre die Krönung seiner Karriere. Wir sind stolz, ein Teil seiner Lebensgeschichte zu sein“, sagte Rajko Pajdic, Vereinsvorstand des SV Glatten, im Gespräch mit Radio Regenbogen.

Bei dem Verein hatte Klopp in der Jugend seine ersten Schritte als Fußballer gemacht. Auch ging er in dem Luftkurort mit 2500 Einwohnern zur Schule. Bernd Geiser, Direktor des Gymnasiums, sagte: „Er kommt aus unserer Region. Dass einer, der hier zur Schule gegangen ist und hier Fußball gespielt hat, es bis zum Bundestrainer schafft, freut uns einfach sehr. Wir sind überzeugt, dass er genau der richtige Mann am richtigen Ort ist.“

Geiser erinnerte sich an eine Begegnung mit Klopp, als jener bereits ein erfolgreicher Fußballtrainer war. „Ein Kollege kam zu mir und sagte: ‚Hey, Jürgen Klopp steht da auf dem Schulhof.‘ Ich war völlig baff. Die Schülerinnen und Schüler, die noch da waren, waren natürlich begeistert, haben Trikots unterschreiben lassen und Selfies gemacht. Er war einfach ganz normal – ein sehr umgänglicher und angenehmer Mensch.“ (sid/mp)