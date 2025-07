Herzzerreißende Szenen bei der Klub-WM: Freunde von Diogo Jota brechen in Tränen aus

Herzzerreißende Szenen in Florida: Bevor überhaupt ein Ball gerollt war, lag ein schwerer Schatten über dem Viertelfinale der Klub-WM zwischen Fluminense und Al-Hilal. Bei einer bewegenden Schweigeminute für Diogo Jota und dessen Bruder André Silva, die beide am Donnerstag bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben kamen, flossen auf dem Rasen die Tränen.

Die portugiesischen Nationalspieler Rúben Neves und João Cancelo – beide standen mit Jota für die Seleção auf dem Platz, Neves auch bei den Wolves und beim FC Porto – konnten ihre Emotionen nicht zurückhalten. Die TV-Kameras zeigten, wie sie in Tränen ausbrachen. Trotz ihrer Trauer entschieden sich beide, in der Startelf von Al-Hilal zu stehen. Eine Geste, die tief berührte.

Auch Chelsea-Stars zeigen Verbundenheit zu Diogo Jota

Auch beim Spiel des FC Chelsea gegen Palmeiras wurde der Moment des Gedenkens besonders zelebriert. Pedro Neto und Kapitän Enzo Fernández hielten gemeinsam ein Chelsea-Trikot mit den Namen „Diogo Jota“ und „André Silva“ in die Höhe – ein stiller, kraftvoller Abschied für zwei viel zu früh Verstorbene.

Sportlich setzte Fluminense anschließend seine märchenhafte Klub-WM fort. Die Brasilianer schlugen Al-Hilal mit 2:1, nachdem sie bereits Champions-League-Finalist Inter Mailand ausgeschaltet hatten. Martinelli brachte das Team aus Rio de Janeiro im Camping World Stadium in Führung (45.), Marcos Leonardo glich für Al-Hilal aus (51.). Dann kam Hercules – zur Pause eingewechselt, erzielte er in der 70. Minute den entscheidenden Treffer. Damit steht Fluminense im Halbfinale der Klub-WM.

Fluminense trifft im Halbfinale auf den FC Chelsea

Dort wartet nun der FC Chelsea. Die Engländer setzten sich in Philadelphia mit 2:1 gegen SE Palmeiras aus São Paulo durch. Cole Palmer brachte Chelsea früh in Führung (16.), Palmeiras-Talent Estevao, der nach dem Turnier zu Chelsea wechseln wird, glich zwischenzeitlich aus (53.). Am Ende entschied ein unglückliches Eigentor von Torwart Weverton die Partie (83.).

Am Dienstag (21 Uhr/DAZN) kommt es nun zum Halbfinal-Kracher: Fluminense gegen Chelsea – ein Duell, das nach all den Emotionen der letzten Tage ein ganz besonderes Spiel zu werden verspricht. (sid/mp)