Eines der begehrtesten Talente im deutschen Fußball hat offenbar eine wichtige Entscheidung getroffen. Kennet Eichhorn soll dem FC Liverpool abgesagt haben – nun läuft alles auf einen Zweikampf zweier Bundesliga-Klubs hinaus.

Das umworbene Hertha-Talent Kennet Eichhorn will einem Medienbericht zufolge seinen nächsten Entwicklungsschritt in Deutschland gehen und hat deshalb dem FC Liverpool abgesagt. Das berichtet „Sky Sport“, ohne eine Quelle zu nennen. Zuvor soll sich bereits der FC Bayern München aus dem Werben um das 16 Jahre alte Talent von Hertha BSC verabschiedet haben.

Ein Transfer auf die Insel hätte ohnehin hohe Hürden überwinden müssen: Ein direkter Wechsel nach Großbritannien wäre nach dem FIFA-Regelwerk erst nach Vollendung des 18. Lebensjahres möglich gewesen. Seit dem Brexit ist England nicht mehr Teil der EU, wodurch die Ausnahmeregelung für Jugendtransfers innerhalb der Mitgliedsländer nicht mehr greift.

Leverkusen und Leipzig im Rennen

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Eine Ausnahme hätte dann gelten können, wenn Eichhorns Eltern aus Gründen, die nichts mit dem Fußball zu tun haben, nach England ziehen würden.

Nun wird ein Zweikampf zwischen Bayer 04 Leverkusen und RB Leipzig um das Hertha-Juwel erwartet. Beide Vereine sind bereit, die kolportierten 20 Millionen Euro plus ein Handgeld zu zahlen. Eine Entscheidung soll nach Sky-Informationen bis zum 15. Juni fallen.

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Für Leverkusen könnte sprechen, dass Bayer mit Nachwuchstrainer Konstaninos Kotsifakis einen Eichhorn-Vertrauensmann verpflichtet hat. Im vergangenen Sommer war Jungstar Ibrahim Maza aus Berlin nach Leverkusen gewechselt und wurde zum Leistungsträger.(sid/ggg)

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