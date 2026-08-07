Hertha BSC startet mit einem Sieg in die neue Zweitliga-Saison. Sebastian Grönning erzielt das entscheidende Tor beim 1:0 in Bochum.

Die Zweite Bundesliga ist mit einem knappen Auswärtssieg in die neue Saison gestartet. Hertha BSC gewann am Freitagabend das Eröffnungsspiel mit 1:0 (1:0) beim VfL Bochum und setzte damit gleich zum Auftakt ein erstes Ausrufezeichen. Das Team von Trainer Stefan Leitl trotzte dem großen personellen Aderlass und feierte erstmals seit sechs Jahren wieder einen Sieg am ersten Spieltag.

Sebastian Grönning (39.) erzielte im Ruhrstadion an der Castroper Straße das erste Tor der 53. Zweitliga-Saison und zugleich den entscheidenden Treffer des Abends. Hertha darf sich damit zumindest vorläufig erstmals seit knapp 13 Jahren wieder Tabellenführer nennen. Bochum dagegen verlor zum sechsten Mal in Serie sein Auftaktspiel.

Hertha-Fans sorgen für Unterbrechung in der ersten Halbzeit

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Nach dem personellen Umbruch mit 13 Abgängen und bislang nur einem Neuzugang hatte sich Berlins Trainer Leitl demonstrativ optimistisch gezeigt. Vor 26.000 Zuschauern sorgten eine große Choreografie mit Bochumer Wahrzeichen und Herbert Grönemeyers „Bochum“ für eine stimmungsvolle Kulisse. Nach einer zähen Anfangsphase wurde die Partie in der 19. Minute für sechs Minuten unterbrochen, weil ein Zaunbanner der Berliner ein Fluchttor verdeckte.

Grönning sorgt für die Entscheidung des Spiels

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Sportlich nahm die Begegnung erst nach rund einer halben Stunde Fahrt auf. Zunächst fehlte einem Kopfball von Bochums Philipp Hofmann (30.) der nötige Druck, kurz darauf schoss Berlins Soufian Gouram (32.) zu hoch. Wenig später steckte der 20-Jährige den Ball sehenswert durch, und Grönning, der überraschend den Vorzug vor Luca Schuler erhalten hatte, lupfte zur Führung ein. Berkan Taz hätte beinahe umgehend geantwortet, verfehlte das Tor per Kopf jedoch knapp (41.).

Auch nach der Pause brauchte die Partie etwas Anlauf. Hofmann setzte einen Kopfball auf das Tornetz (57.), ehe Bochum eine Drangphase entwickelte. Taz kam frei zum Abschluss, doch Niklas Kolbe blockte den Schuss mit einer Grätsche in höchster Not (64.). (mp)