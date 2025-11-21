Verletzter Henrichs schwärmt von Unterstützung durch Kimmich: „Wirklich Wahnsinn!“

Fußball-Nationalspieler Benjamin Henrichs kann auf dem langen Weg zu seinem Comeback auch auf die besondere Unterstützung von DFB-Kapitän Joshua Kimmich zählen. „Der hat mir am meisten geschrieben, fast alle zwei Wochen. ‚Wie geht’s? Was ist das Update? Wir brauchen dich! Wir vermissen dich’“, berichtete Henrichs im Podcast „Spielmacher – Fußball von allen Seiten“ von 360media und ergänzte: „Das ist schon wirklich Wahnsinn. Wenn du überlegst, wie oft er sich erkundigt, wie er sich auch Sorgen macht.“

Auch sein „großer Bruder“ Jonathan Tah und „die Leute aus meinem Verein natürlich“ hätten ihn nach seinem Achillessehnenriss und der erneuten Operation wegen anhaltender Schmerzen unterstützt, erzählte der Profi von RB Leipzig. Trotzdem sei es „nicht so einfach, die ganze Zeit positiv zu bleiben, vor allem, wenn da Rückschläge kommen“.

Henrichs arbeitet seit knapp einem Jahr am Comeback

Henrichs hatte sich am 20. Dezember 2024 verletzt und kämpft seither um sein Comeback. In der Nationalmannschaft spielt inzwischen der eigentlich fürs Mittelfeld eingeplante Kimmich auf seiner Position des Rechtsverteidigers.

Henrichs berichtete auch, wie er sich seinerseits um einen Kollegen kümmerte. Als sich der Leverkusener Martin Terrier im Januar 2025 ebenfalls die Achillessehne riss, trat er schnell mit ihm in Kontakt, seither halten sie sich über ihren jeweiligen Heilungsverlauf auf dem Laufenden. „Er schickt mir Videos, ich schicke ihm Videos, sein Physio redet mit meinem Physio. Einfach, um auch da zu sein für jemanden, der gerade genau das Gleiche durchmacht.“

Obwohl er seine Rückkehr auf voraussichtlich Anfang 2026 verschieben musste, hat Henrichs seinen großen Traum noch längst nicht aufgegeben. „Mein großes Ziel ist nicht nur bei der WM dabei zu sein, sondern ich will dabei sein als Stammspieler. Dafür gebe ich alles“, sagte der 28-Jährige. (sid/fwe)