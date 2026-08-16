Der Ex-HSV-Stürmer kommt zur Pause ins Spiel und holt den entscheidenden Elfmeter für den VfL heraus. Fabien Reese verwandelt.

Für viele HSV-Fans ist der Anblick von Robert Glatzel im Wolfsburg-Trikot noch immer gewöhnungsbedürftig. Im hitzigen Niedersachsen-Derby in der 2. Liga bei Hannover 96 wurde der Ex-Hamburger zu einem der Helden des VfL – als Joker.

Durch ein spätes Elfmetertor von Fabian Reese (87. Minute) gewann der Erstliga-Absteiger das Duell in Hannover mit 1:0. Dem Strafstoß ging ein unnötiges, aber klares Foul von Jean Hugonet am früheren HSV-Torjäger Glatzel (kam zur Pause rein) voraus.

Beim 0:0 zum Auftakt gegen Lautern hatte es zwischen Reese und Glatzel (noch ohne eigenen Treffer) noch gekracht. Jetzt feierten sie gemeinsam mit den mitgereisten Fans den Derbysieg.

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Glatzel holt Elfmeter raus, Reese verwandelt zum Wolfsburg-Sieg in Hannover

Der Erfolg vor 49.000 Zuschauern war für den Zweitliga-Topfavoriten am Ende eher glücklich. Denn bis zu dem einzigen Treffer dieses Spiels war Hannover das aktivere Team mit den deutlich besseren Torchancen gewesen. Die Wolfsburger sorgten dagegen nur für Gefahr, wenn erstligareife Profis wie Muhammed Damar oder Joakim Maehle ihre individuelle Klasse ausspielten.

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Die ersten Schlagzeilen dieses Nachbarschafts-Derby lieferte Hannover: Den für rund eine Million Euro aus der Schweiz verpflichteten neuen Torwart Pascal Loretz setzte Ex-HSV-Trainer Christian Titz nach nur einem Spiel auf die Bank. Unter dem lauten Jubel der Fans wurde kurz vor dem Anpfiff die Vertragsverlängerung mit Stürmer Lars Gindorf verkündet.

Titz wechselt schon den Torwart – Gindorf bleibt bei 96

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Bis zur ersten guten Chance dauerte es dann mehr als 25 Minuten. Wolfsburgs Yannick Gerhardt wurde von Damar freigespielt, scheiterte im Strafraum aber an dem gut reagierenden Loretz-Ersatz Leo Weinkauf.

Auf der anderen Seite machte der Vorjahres-Vierte Hannover aus seiner Überlegenheit zu wenig. Mehrfach fehlte im Angriff die letzte Genauigkeit. Die mit Abstand beste Chance der ersten Halbzeit vergab Maurice Neubauer, als er nach einem schönen Steilpass von Neueinkauf Marcel Hartel (früher bei St.völlig frei vor dem Wolfsburger Tor stand. Doch der erst 18-jährige Keeper Jakub Zielinski parierte den Schuss mit nur einer Hand (36.).

Unterbrechung wegen Pyrotechnik

Wegen Pyrotechnik im 96-Fanblock wurde das Spiel zu Beginn der zweiten Halbzeit kurz unterbrochen. Taktisch wagten beide Trainer mehr. Wolfsburgs Tobias Strobl brachte Glatzel (46.). Titz wechselte mit Benjamin Källman und Benedikt Pichler gleich zwei neue Stürmer ein (61.).

Es war ein dreckiger Sieg. In die Liga muss man sich reinarbeiten. Fabian Reese

Wolfsburg war nun etwas besser im Spiel, blieb aber harmlos. Die besten Chancen der zweiten Hälfte hatte erneut Hannover durch Jean Hugonet (77.) und Pichler (79.). Der Umgang damit rächte sich am Ende noch. Aus Wolfsburg-Sicht auch dank Glatzel.

„Der Sieg tut besonders gut. Es war ein dreckiger Sieg. In die Liga muss man sich reinarbeiten. Den Sieg müssen wir mitnehmen“, sagte Reese bei Sky: „Alle haben uns die Favoritenrolle zugesprochen. Es ist aber ein Haufen Arbeit.“