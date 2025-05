Heidenheim-Coach mit Lobeshymne: „Für mich der Trainer des Jahres“

Trainer Frank Schmidt vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Heidenheim hat seinen Kollegen Horst Steffen von Relegations-Gegner SV Elversberg in den höchsten Tönen gelobt. „Für mich ist er der Trainer des Jahres. Wenn ich sehe, was er mit Elversberg geleistet hat, wie er es geschafft hat, mit seinem Team eine Mannschaft zusammenzustellen, die so einen erfolgreichen Fußball spielt. Großer Respekt“, sagte der 51-Jährige vor dem Hinspiel in Heidenheim am Donnerstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky).

Gleichzeitig seien die Leistungen des Tabellen-Dritten der 2. Liga aber auch Ansporn für seine Mannschaft. „Deswegen freue ich mich auch auf dieses Duell, weil wir zeigen können, dass wir uns dagegen durchsetzen können“, sagte Schmidt, der die Relegation vor allem als Chance begreifen will. „Für uns geht es nicht darum, etwas zu verhindern, sondern etwas zu erreichen. Es sind Aufstiegsspiele, auch wenn wir der Bundesligist sind“, sagte er.

Dass sich seit der Wiedereinführung der Relegation in 13 von 16 Fällen der Bundesligist durchsetzte, sei für ihn „völlig uninteressant“, betonte Schmidt: „Es ist eine neue Situation, es sind Play-off-Spiele. Das sind die besonderen Momente, in denen man unheimlich viel erreichen kann.“ (sid/vb)