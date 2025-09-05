Heftiger Schaden im Stadion: Chaoten randalieren bei Nord-Klub

Wände voller Graffiti, zerstörte Technik und Autos: Unbekannte hinterlassen im Stadion Havelse einen sechsstelligen Schaden. Wer hat zwischen Freitagabend und Samstagmorgen etwas gesehen?

Nach dem Einbruch in das Stadion des Drittliga-Klubs TSV Havelse sucht die Polizei nach Zeugen. Wie die Polizei mitteilte, ist bei den diversen Sachbeschädigungen ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden.

Polizei vermutet Täter in Osnabrücker Fanszene

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizeiinspektion Hannover verschafften sich die Täter im Zeitraum zwischen vergangenem Freitagabend und Samstagmorgen Zutritt zum Stadion an der Hannoverschen Straße in Havelse. Sie besprühten die Wände mit mehr als 100 Graffiti, beschädigten Türen und Tore und brachen in die Sprecherkabine ein, wo sie Technik und Kleidung entwendeten. Außerdem wurden vor dem Stadion abgestellte Fahrzeuge beschädigt.

Das könnte Sie auch interessieren: „Verletzung vortäuschen“: Gericht sperrt Ex-Osnabrück-Trainer wegen Spielmanipulation

Da ein Zusammenhang mit dem Drittliga-Spiel zwischen dem TSV Havelse und dem VfL Osnabrück vermutet wird, geht die Polizei derzeit davon aus, dass die Täter aus der Fanszene des VfL Osnabrück stammen könnten. (dpa/sd)