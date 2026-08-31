Hamburgs Pokalsieger HEBC hat den Außenseiter-Rekord geknackt: Für das DFB-Pokal-Spiel gegen Borussia Dortmund am Dienstagabend im Volksparkstadion waren am Montagmittag bereits 41.634 Karten verkauft, es wird damit die größte Heim-Kulisse eines Amateurvereins in der Pokal-Geschichte. „Für uns ist es das absolute Jahrhundertspiel“, schwärmt HEBC‑Präsident Konstantin Zimmermann.

Nach ihrem 0:1 gegen Vorwärts-Wacker Billstedt am Freitagabend mussten die HEBC-Kicker nachsitzen. Nicht, weil sie zu schlecht gespielt hatten – sondern weil sie denselben Gegner Monate zuvor im Hamburger Pokalfinale bezwungen und mit Dortmund ein Traumlos gezogen hatten. Also ging es nach dem Duschen direkt zu einem Nebenplatz, auf dem in gemeinsamer Anstrengung ein HVV-Linienbus in den Vereinsfarben Lila und Weiß beklebt wurde.

Eimsbüttel erstrahlt in Lila und Weiß

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Lila und Weiß sind im Spätsommer zu Hamburgs Modefarben geworden. „Man wird anerkennend gegrüßt, wenn man HEBC-Merch anhat“, staunt Kapitän Janek Wrede: „Man geht durch Eimsbüttel oder durch ganz Hamburg und sieht überall lila Plakate.“ Die Eimsbütteler rührten emsig die Werbetrommel, das schlaucht, macht aber auch Spaß. „Die letzten Wochen waren sehr bewegend für unseren kleinen Verein“, sagt Zimmermann, der 850 Mitgliedern vorsteht.

Auf der anderen Seite der Champions-League-Dauergast Borussia Dortmund. Mehr David gegen Goliath geht kaum. Kapitän Wrede wird sich als Abwehrspieler wohl mit Serhou Guirassy auseinandersetzen müssen, der jüngst gegen den HSV getroffen hat. „Da war er nicht so schlecht“, räumt Wrede ein: „So eine Qualität habe ich noch nie verteidigt.“

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HEBC-Trainer hofft, dass die Knie nicht wackeln

Doch das wird seinen Mitspielern ähnlich gehen. „Wir werden nicht unendlich oft den Ball haben und häufig in unserer eigenen Hälfte sein“, blickt Trainer Philipp Obloch auf den wahrscheinlichen Spielverlauf: „Natürlich haben wir einen Plan, unsere Stärken auf den Platz zu bringen. Aber am Ende des Tages wird es vor allem auf das Nervenkonstrukt der Jungs ankommen. Ob die Knie wackeln oder eben nicht.“

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Um 16.45 Uhr trifft sich das Team am Dienstag, vier Stunden vor dem Anpfiff im Volksparkstadion, wo die bisherige Amateur-Heimspielrekordmarke von 41.500 Zuschauer:innen (Atlas Delmenhorst – Werder Bremen) übertroffen werden wird. Nach einem gemeinsamen Essen beim Italiener wird dann der selbstverzierte Bus bestiegen, der die Spieler ins Stadion kutschiert.

Sonntag fiel die Entscheidung, wer dabei ist

Im Bus wird der gesamte Kader sitzen, auf den Spielbericht schaffen es aber nur 20 Kicker. Am Sonntag informierte Coach Obloch seine Schützlinge, wer im Jahrhundertspiel auf dem Rasen stehen oder auf der Bank Platz nehmen wird - und wer nicht. „Das ist der hässlichste Part, da platzt ein Traum“, schildert Obloch. Die Tendenz geht dahin, der Pokalsieger-Mannschaft vom Mai in der Startelf Vorrang zu geben - warmmachen sollen sich aber alle Kicker vor der Jahrhundertkulisse.

Obloch hat aus seiner Zeit bei Union Solingen Erfahrung in Motto-Busfahrten. Die Westfalen waren einst im Tourbus der Toten Hosen mit der Aufschrift „Bis zum bitteren Ende“ unterwegs.

Gegen Dortmund soll das Ende für HEBC süßer sein. Ihr Abschlusstraining bestritten die Eimsbütteler Oberliga-Kicker extra auf Naturrasen, um sich an Stollenschuhe zu gewöhnen. Zu Hause an der Tornquiststraße liegt Kunstrasen – aber der wird erst am 13. September wieder beackert, wenn Nachbarin Victoria zum Punktspiel-Derby erscheint.